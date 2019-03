Berlin

Die Erlösung naht. Endlich. Das erste Studiomaterial von Rammstein seit zehn Jahren soll bald veröffentlicht werden. An diesem Donnerstag um genau zu sein. Das jedenfalls kündigte die Neue-Deutsche-Härte-Band jüngst auf – Till Lindemann und Co. sind ja für ungewöhnliche Marketingtools bekannt – dem Musikstreamingdienst Spotify mit sekundenkurzen Video-Loops an.

In den Schnipseln ist nicht nur in römischen Ziffern das Startdatum für das neue Video zu sehen, sondern auch, wie ein Kopf abgetrennt wird. Passend dazu veröffentlichte nun auch Aggro-Berlin-Mitbegründer Eric „Specter“ Remberg auf seinem Instagram-Account kleine Teaser-Ausschnitte aus dem neuen Rammstein-Video. Auf zweien hält eine Frau mit Schwert und Krone Till Lindemanns Kopf unterm Arm.

Strick um Hals und abgetrennter Kopf

Martialisch. Aber eher ein Grund zur Freude als zur Trauer – unter dem Hashtag #duhastvielgeweint postete die Band bereits auf Instagram Fotos zum Videodreh – denn auch „Specter“ verweist auf den 28. März. Für Fans ein sicheres Zeichen dafür, dass dann das in der Zitadelle Spandau gedrehte Video erscheint. Einen kleinen, gewohnt provokanten Vorgeschmack lieferten Rammstein am Dienstagabend auch auf Youtube. Dort wurde ein ersten Video-Teaser gepostet, der die Bandmitglieder mit Strick um Hals und gestreifter Kleidung, die an KZ-Häftlinge erinnert, zeigt.

Verraten Rammstein mit Hashtags Singlenamen?

Wie schon in den Instagram-Posts finden sich auch hier wieder die Hashtags #duhastvielgeweint und #deutschland. Stehen die Hashtags etwa für die Namen der Single und des neuen Albums? Die Gerüchteküche brodelt. Die bis jetzt auf jeden Fall noch unbetitelte Platte ist die erste seit „Liebe ist für alle da“ und wird mit Spannung erwartet. Ab Mai gehen Rammstein auf Stadiontour.

Von RND /ali