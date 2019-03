Berlin

Erst am Mittwoch ist der neue Rammstein-Teaser veröffentlicht worden, bereits 24 Stunden später zählt er mehr als eine Million Klicks. Der Grund dafür dürfte vor allem sein, dass Deutschlands erfolgreichste Rockband mal wieder provoziert und sich in gestreifter Kleidung zeigt, die an KZ-Häftlinge erinnert. Doch wenn man diesen wichtigen Aspekt mal beiseite lässt, wirft der Teaser noch ein paar andere Fragen auf:

1. Wann erscheint das ganze Video?

Die römischen Ziffern XXVIII.III.MMXIX geben das Datum 28. März 2019 an. Doch bist elf Uhr am Vormittag wurde das Video nicht veröffentlicht. Auch gibt es unterschiedliche Theorien über die Länge des Musikclips. Manche Fans schreiben in Internetforen von einem 15 Minuten langen Film, der fünf eigene Geschichten erzählen soll. Zu dieser Theorie würde passen, dass im Vorfeld immer wieder Szenenfotos aus den unterschiedlichen Epochen Deutschlands veröffentlicht wurden. Unter anderem aus der Weimarer Republik, dem Dritten Reich und der RAF-Zeit.

2. Wie wird die neue Single heißen?

Entweder „ Deutschland“ oder „Du hast viel geweint“. Möglich ist aber auch eine Kombination aus beidem. Eine Zeile aus der Single soll lauten: „ Deutschland/Mein Herz in Flammen/ Will dich lieben und verdammen.“ Bei Instagram findet man bereits Postings mit diesen Sätzen.

3. Warum ist Gitarrist Richard Kruspe nicht zu sehen?

Langsam fährt die Kamera im Teaser an den Bandmitgliedern vorbei. Aber einer fehlt. E-Gitarrist Richard Kruspe ist nicht zu sehen. Wird er im ganzen Video etwa derjenige sein, der seine Mitstreiter hängt? Offiziell ausgestiegen ist Kruspe aus der Band jedenfalls nicht.

4. Wieso trägt Paul Landers einen gelben Stern?

Im Teaser steht Paul genau in der Mitte seiner Bandkollegen. An seiner linken Brust ist ein gelber Stern zu sehen, der offensichtlich dem Judenstern nachempfunden ist. Jenem Zwangskennzeichen, das vom nationalsozialistischen Regime eingeführt wurde, um damit Menschen optisch zu kennzeichnen, die nach den Nürnberger Gesetzen von 1935 rechtlich als Juden galten. Ob Landers Mitstreiter auch Sterne tragen, ist in dem Teaser nicht eindeutig zu erkennen.

5. Wann erscheint das neue Album?

Dazu gibt es noch keine offizielle Angabe. In Fanforen im Internet wird immer wieder der 17. Mai genannt. Sollte das stimmen, wäre es genau zehn Tage, bevor am 27. Mai der Startschuss für die nahezu ausverkaufte Stadiontour fällt. Von den 30 Auftritten kann man nur noch Karten für das Moskau-Konzert am 29. Juli und das Riga-Konzert am 6. August kaufen.

Von Thomas Kielhorn/RND