Mit seinen Cartoons („Shit happens“) erreicht Ralph Ruthe (46) ein Millionenpublikum. Aktuell ist der Bielefelder im Kino zu hören, in der Disney-Produktion „Chaos im Netz“. Ein Interview über neue und alte Medien und Ruthes eigene Filmpläne.

Sie haben eine Rolle in „Chaos im Netz“ – welche eigentlich? Es ist nicht einfach herauszuhören.

Das hat damit zu tun, dass die Rolle wirklich klein ist. Ich habe ja schon einmal eine kleine Rolle für Disney gesprochen, nämlich in „Zoomania“. Das war super gelaufen. Und machen wir uns nichts vor: Für die ist natürlich auch interessant, dass ich im Internet viele Follower habe. Erst danach haben die, glaube ich, wirklich kapiert, dass ich das wirklich mache: „Ach so, der macht ja auch Videos und spricht die Figuren alle selbst.“ Und deswegen kam es jetzt wieder zu einem kleinen Cameo-Auftritt. Man hat mir aber versprochen, dass ich auch mal eine größere Rolle bekomme.

Nämlich?

Das weiß ich noch nicht. Bei Disney geben die sich wirklich, wirklich Mühe, dass die deutsche Stimme sehr nah am Original ist. Das rechne ich denen hoch an; eigentlich mag ich keine synchronisierten Filme. Jedenfalls ergibt es keinen Sinn, das zu machen, bevor eine Rolle zu mir passt.

Welche Rolle sprechen Sie denn nun in „Chaos im Netz“?

Den Online-Auktionator. Da ging es vor allem darum, dass ich schnell sprechen kann. Und das kann ich, ziemlich gut sogar. Es geht ja darum, dass die beiden Hauptfiguren, Ralph und Vanellope, im Internet landen, um einen Gegenstand zu besorgen, den es bei Ebay gibt. Und den Auktionator spreche ich. Es war wirklich anspruchsvoll, vom Timing und Duktus her, nah an der Originalrolle zu sein.

Wie haben Sie sich vorbereitet?

Gar nicht. Ich wusste vorher nicht, was mich erwartet, weil bei Disney immer alles sehr geheim ist. Im Studio war aber, wie beim letzten Mal, ein Regisseur, und das war spannend für mich. Sonst bin ich immer mein eigener Regisseur. Jetzt konnte ich ein wenig loslassen, weil mir jemand Anderes sagt, was ich tun soll. Und sonst – so werden übrigens auch die Originalfilme produziert – nehme ich erst die Stimme auf und mache dann die Animationen. Das hat den Vorteil, dass man ganz lippensynchron arbeiten kann. Hier war es umgekehrt.

Bei dem Film, mehr noch beim ersten Teil, geht es sehr stark um digitale Retro-Sensibilitäten. Wie sind Sie denn da aufgestellt?

Ich habe als Kind tatsächlich überhaupt nicht gezockt; es hat mich einfach nicht gepackt. Mir war es immer wichtiger, selbst kreativ zu werden. Zum Computer bin ich erst recht spät gekommen, so mit 18, 19, bei meiner Ausbildung zum Schriftsetzer; heute nennt man das Mediengestalter. Dann habe ich aber gleich am Macintosh gearbeitet. Was das Internet angeht: Da war ich ein Early Adapter, hatte schon 1999 eine eigene Website und war auch bei Youtube einer der ersten, die einen eigenen Kanal hatten. Wobei ich damals nicht genau wusste, was das überhaupt ist. Aber ich habe erkannt: Hier kann man Videos hochladen, und Leute können das sehen.

Und das gefiel Ihnen?

Ja, ich hatte gerade eine Phase hinter mir mit einem Projekt fürs Fernsehen, das nicht so geworden war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also habe ich ausprobiert, wie ich wollte, dass meine Videos aussehen. Dann kam sehr bald Facebook dazu, und heute bin ich im Netz sehr breit aufgestellt.

Wie wichtig ist das heute für einen Cartoonisten?

Das muss jeder am Ende selber wissen. Es gibt ja etliche Kollegen, die das gar nicht nutzen. Für mich bestand der große Reiz darin: Ich habe immer viel produziert und glaubte immer, dass das viele Leute amüsieren kann. Das sahen aber lange längst nicht alle Redakteure so. So aber könnte ich völlig an denen vorbei mein eigenes Ding durchziehen. Das ist das Tolle am Internet (und das, was die Nachteile bringt): Jeder kann sich so präsentieren, wie er will.

Sie haben sich schnell deutlich auf Ihrer Seite gegen Rechts positioniert.

Ich habe sehr früh – ungefähr 2015 – etwas geschrieben, das jenseits war von „Hier ist der neue Cartoon“ oder „Hier ist das neue Video“ oder „Ich gehe mal wieder auf Tour“. Ich wollte wissen, was sind das überhaupt für Leute, die mir folgen? 600 000 Follower hatte ich damals, und ich wusste nicht, ob ich wollte, dass man mir folgt, wenn man mit mir menschlich überhaupt nicht auf meiner Linie liegen. Also schrieb ich diesen Text.

Wie waren die Reaktionen?

Der Text ist bis heute, glaube ich, über 160 000-mal geteilt worden. Da merkte ich: Die allerallermeisten sehen das wie ich. Das gab mir ein gutes Gefühl, und darum mache ich das bis heute. Und wenn das jemandem nicht gefällt, ist mir das ehrlich gesagt egal. Das ist deren Problem. Für viele ist das ein Schock, wenn sie merken: „Der trifft meinen Humor, ist aber überhaupt nicht meiner Meinung. Dann soll der gefälligst die Klappe halten.“ Sie würden sich aber total freuen, wenn ich exakt deren Meinung teilen würde.

Die, die so laut ihr Recht auf Meinungsfreiheit vermissen, haben es oft nicht so mit der Meinung anderer ...

Ja, es ist völliger Unsinn. Du darfst alles sagen. Du darfst nur nicht erwarten, dass alle mit dir einer Meinung sind. Das gefällt aber vielen nicht. Jedenfalls: Wer Spaß an meinen Werken haben will, muss akzeptieren, dass ich mich da ab und zu auch persönlich und vor allem menschlich äußere. Und wer damit nicht konform geht, dem steht es völlig frei, mein „Wohnzimmer“, wie ich es immer nenne, zu verlassen.

Was es bald nicht mehr geben soll, sind weitere Live-Auftritte, weil Sie selber einen Film planen.

Dieses Jahr gibt es noch welche. Und ab 2020 werde ich an einem eigenen Film arbeiten. Ich kann nicht gleichzeitig einen Film machen, Familienvater sein, im Internet aktiv und eine Tour vorbereiten. Zu touren, ist zwar das, was mir mit am meisten Spaß macht. Aber alles zusammen – da gehe ich kaputt. Und da ich ein Angebot von einer Produktionsfirma bekommen habe, mit der ich mich wohlfühle, probiere ich das mal aus.

Was wird es für ein Film?

Auf jeden Fall ein Spielfilm, mit durchgehender Handlung. Das Angebot kam kurz vor der letzten Tour. Darum hatte ich noch gar nicht groß Gelegenheit, etwas vorzubereiten. Aber dieses Jahr werde ich mir schon einiges überlegen und irgendwann nach der nächsten Tour geht es wirklich los. Ideen habe ich schon viele.

Animationsfilme brauchen Zeit. Wann wird ihrer fertig sein?

Wenn man davon ausgeht, dass ich 2020 wirklich loslege, muss man davon ausgehen, dass es mindestens zwei. wenn nicht drei Jahre brauchen wird. Vor 2022, 2023 sieht man da nix.

Von Stefan Gohlisch