Hannover

„Geh nicht“, singt der Künstler, und dann geht er. Überlässt seiner Band und ihren Soli die Bühne, duckt sich weg. Da scheut einer das Licht, traut vielleicht dem Glück auch nicht, dessen Zerbrechlichkeit er, Philipp Poisel, in gebeugter Haltung besingt.Und dem an diesem Abend im ausverkauften Capitol doch alle Besucher überallhin folgen würden.

Ein Pop-Poet ist da, aber einer von den authentischen. Zwei Dutzend Lieder stehen auf dem Programm, von „Halt mich“ bis „Erkläre mir die Liebe“, viel Coldplay im Klang, wie das heute nun mal so ist. Aber wer es gut mit diesem scheuen Sänger meint, kann auch Einflüsse von The Police bis Billy Bragg heraushören.

Die Lichtshow ist exquisit. Strahler fingern in den Saal, zerstreuen sich, blenden auch mal, beleuchten so ziemlich alles außer den Künstler selbst. Was Hobby- und Profi-Fotografen fluchen lässt, ist nur konsequent. Da singt einer aus der Dunkelheit ins Licht, einer der im Anfang immer schon das Ende mitdenkt. „Auch wenn das Leben manchmal traurig ist, bin ich froh, froh dabei zu sein“, singt er zum Beispiel.

Ein trauriger Romantiker. Einer für die Friendzone. Der überwiegend weibliche Publikumschor liest und nimmt ihm jedes Wort von den Lippen ab. Dieses „Clubkonzert“ zum zehnjährigen Bühnenjubiläum im immerhin 1500 Menschen fassenden Capitol wirkt mehr wie eine Stadionshow als Poisels beinahe intimer Auftritt vor zwei Jahren in er Tui-Arena, die er mit seinen selbstgemacht wirkenden Kulissen zu seinem Wohnzimmer machte.

Satte zehn Songs spielen Poisel und Band nach Ende des regulären Sets. Zweieinhalb Stunden frohgemutes Trübsalblasen im Kollektiv. Als letztes Lied im ersten Block kommt „Wie soll ein Mensch das ertragen?“ Die Frage ist nicht unangebracht. Gemeinsam geht’s jedenfalls besser.

Von Stefan Gohlisch