Musiker, Autor, Theatermacher: Der Kölner Künstler, der sich PeterLicht nennt, ist einer der klügsten Beobachter der Popkultur und deutscher Befindlichkeiten. Sein neues Studioalbum „Wenn wir alle anders sind“ (Tapete Records), das erste seit sieben Jahren, kreist um den Zwang der Sebstoptimierung. Was auch die sonderlichen Porträts von ihm dazu erklärt.

Sie haben sich aber Zeit gelassen. Warum hat es so lange gedauert mit dem Album?

Ja, warum hat es so lange gedauert? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe viel gemacht, viel Theater zum Beispiel. Ich habe ein Live-Album veröffentlicht. Und ... Naja, ich wollte einen Neuanfang machen. Etwas verändern. Und dann musste es raus.

Was hat sich denn verändert?

Die Zeit hat sich verändert. Vor sieben Jahren sah die Welt nunmal anders aus. Konkret: Für meine Begriffe ist das Album viel weniger melancholisch als die drei Alben davor. Der Sound ist anders; mein Ziel war, es direkt und existentialistisch zu machen. Ich wollte, dass das Licht immer durchkommt, also das wirkliche Licht, nicht der PeterLicht.

Und zugleich liegen musikalisch Welten zwischen einer „Emotionale“ und einem „Umentscheidungslied“.

Ja. Ich habe sehr thematisch gearbeitet, und daraus hat sich der Sound ergeben. Auf der erweiterten Version des Albums gibt es zum Beispiel einer Version der „Emotionale“, die sehr technoid ist und nicht so getragen. Die funktioniert auch.

In dem Lied finden sich Zeilen, die ungewohnt direkt sind für PeterLicht, zum Beispiel: „Blutverwandte und Benässte! Nässt euch ein und seid stolz! Auf eure richtigen Pigmente. Ihr seid das Holz auf dem Weg, den ihr geht!“

Wir leben in politischen Zeiten. Es war mir wichtig, da klare Worte zu finden. Dieses Lied gemeinsam mit den Leuten zu singen, ist jetzt schon seit einem Jahr Teil des Live-Programms, und das macht große Freude. Da bekommt jeder diesen eigentlich unsingbaren Text in die Hand, und am Ende steht immer große Begeisterung darüber, den zusammen zu singen.

Andere Songs verhalten sich fast spiegelbildlich zu älteren PeterLicht-Songs. „Das Ende der Beschwerde“ klingt zum Beispiel bei „Menschen“ durch oder auch beim „Liebeslied von unten“, nur dass hier beim Ändern des Lebens das Ändern des Anderen steht. Ein Perspektivenwechsel?

Nein. Das „Liebeslied von unten“ handelt ja von mir, also von uns allen, von dieser großen Forderung, dass bitte alle anders sind. Von der Optionsgesellschaft, dieses Phänomen der ständigen Forderung: „Du musst anders sein“. Davon handelt das.

Eine Absage an den Zwang der permanenten Optimierung?

Ich weiß nicht, ob es eine Absage ist. Es ist eher ein Besingen davon. Ich würde es gerne absagen, aber ich bin Teil der Chose und versuche natürlich auch, alles zu optimieren.

Und da landen wir dann beim „Umentscheidungslied“?

Auch das ist Teil des Live-Programms, und es macht eine Riesenfreude diese Zeile „Du musst dich umentscheiden“ mit den Leuten zusammen zu singen. Das ist ja das große Thema gerade: dass jeder, aus welcher Ecke auch immer, fordert: „Du musst dich umentscheiden.“

Gerade mit diesem „Ja, ja, klar ...“-Chor im Hintergrund, wo dann das Umentscheiden als der Weisheit neuester Schluss verkauft wird.

Ja klar, ja, ja, ja klar ... (lacht) Und ich finde es toll, diesem Widersinn einen Klang zu geben.

Haben Sie bei der Arbeit am Album ein neues Herz, einen neuen Klang und einen neuen Kopf gefunden, wie Sie es sich in „Menschen“ wünschen?

Ja, ich denke mal, das ist das Album. Oder auch eben nicht. Vielleicht ist es unfindbar. Oder, wenn ich es denn gefunden hätte, eine große Enttäuschung.

Welchen Stellenwert hat ein neues Album für Sie als Künstler im Vergleich zum Beispiel für ein Theaterstück, das Sie neu dichten, wie jetzt zum Beispiel den „Tartuffe“ in Basel? Vor allem mit einer Regisseurin wie Claudia Bauer, die ja oft eine sehr eigene Lesart hat?

Bei allem, was ich mache, bin ich schon sehr stark drin. Natürlich weiß ich, dass bei einem Theaterstück eine Inszenierung dazugehört. Und was das Publikum am Ende sieht, ist nicht so pur PeterLicht wie ein Album, bei dem ich alles von vorne bis hinten gestalte. Aber der „Tartuffe“-Text ist schon meiner. Ich kenne Claudia Bauer ja auch schon etwas länger.

Sie haben schon „Der Menschen Feind“ zusammen gemacht.

Genau, und darin habe ich mich sehr wiedergefunden. Im Theater gibt es naturgemäß andere Stimmen und andere Spieler. Aber das ist gerade der Reit, dass man etwas im Klang mit Anderen macht.

Ein paar Songs des Albums sind auch im Stück. Was ist die Erst-, was die Zweitverwertung?

Das changiert hin und her. Manchmal denkt man: „Was könnte diese Figur jetzt singen?“ Und daraus entsteht ein Song. Manchmal ist schon ein Song da, den man nehmen kann. Das „Chipslied“ zum Beispiel ist drin. Ich achte schon darauf, dass alles, was ich mache, auch Kolumnen zum Beispiel, aus der selben Suppe kommt, die mein Mind ist. Und damit gestalte ich die verschiedenen Genres. Und Chips – die tauchen beim „Tartuffe“ eigentlich nicht auf.

Was interessiert Sie am Theater und besonders an Molière?

Theater ist toll. das ist eine utopische und sehr krasse Ausdrucksform, die Welt gestalten und Dinge zeigen kann, die es sonst nicht gibt. Das fasziniert mich. Ich versuche, Theater zu machen, das für sich unterhaltsam ist und funktioniert. Ich bin aber nicht interessiert an bildungsbürgerlicher Demut, daran, Disziplinübungen zu veranstalten ...

Keine historische Aufführungspraxis?

Nein. Wenn ich ins Theater gehe, habe ich die selbe Forderung wie bei einem Konzert: dass ich es einfach geil finden werde. Theater hat für sich keinen Wert; das soll für sich funktionieren. Es ist ein toller Moment, wenn man über lange Zeit an einem Stück geschrieben hat, und dann kommt man zur Premiere, und es hat plötzlich Gestalt angenommen.

Und wie ist der „Tartuffe“: geil oder ungeil?

Sehr geil. Ich war sehr glücklich.

Welche Projekte stehen als nächstes an, nach der aktuellen kleinen Tour, die schändlicherweise nicht nach Hannover führt?

Ich hoffe, dass es weitergeht und sie auch nach Hannover kommt. Ich werde im nächsten Frühjahr viel unterwegs sein. Das nächste Album wird schneller gehen. Ein neues Theaterstück wird es auch geben ...

... aber nicht noch eine Kunstform?

Doch, Ballonfliegen vielleicht (lacht).

Von Stefan Gohlisch