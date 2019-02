Hannover

Wenn Peter Staade Fragen wie diese stellte, konnte sein Blick bohrend werden. „Was sagt der Terminator in der spanischen Synchronisation statt ,Hasta la vista, Baby’?“ In der sorgsam gesetzten Kunstpause wich das Bohrende der Belustigung: „Sayonara, Baby.“ Und dann lachte er verschmitzt, dieser Querdenker mit umfassender Bildung und Neigung zum Abseitigen. Nun ist Staade, einer der großen kreativen Köpfe der hannoverschen Szene, tot. Er starb mit 50 Jahren an einer kurzen schweren Krebserkrankung.

Staade war im Bei Chez Heinz Programmgestalter und Booker der ersten Stunde und für viele Jahre. Unter dem Einfluss dieser wandelnden Ideenmaschine wurde der Underground-Club zu einer Institution: in Hannover und mit bundesweitem Ruf in der Szene. Bands, die heute die großen Hallen füllen, wie die Donots oder die Broilers hatten hier, im Keller des Fössebads, ihre ersten Hannover-Auftritte.

Legendär all die wunderbar seltsamen Formate, die der glühende 96-Fan dort realisierte, von den mehrtägigen Cover-Festivals bis zu schrägen Versionen von TV-Shows wie „Wetten, dass ..?“ und „ Heinz sucht den Superstar“. Hier paarten sich sein skurriler Witz und seine seriöse Beschäftigung mit der Kultur auch in ihren trivialsten Ausprägungen. Meist entstand ein Vielfaches aus der Summe der Teile. Staade nahm den Spaß ernst. Später wurde er Booker im Kulturzentrum Faust, dann des hannoverschen Labels und Tonstudios Magic Mile Music.

Im Gespräch war Staade ein begeisterungsfähiger Skeptiker, stets ernsthaft interessiert und streitbar, wortgewandt und meinungsstark. Seine Fußball-Leidenschaft lebte er als 96-Kolumnist für das Magazin „Stadtkind“ aus, seinen unbändigen Wissensdurst bei Table-Quiz-Shows an der Seite seines guten Freundes und Wegbegleiters Stefan „Splitti“ Splittberger.

Im November moderierte Staade, schon schwer von der Krankheit gezeichnet, sein letztes Table-Quiz. Vor drei Wochen, beim 96-Heimspiel gegen Bremen, war er noch einmal im Stadion. Seine letzten Tage verbrachte er im Hospiz, schwerst krank und geistig fit. Dort starb er am 5. Februar. „Ciao, Bello“ waren seine letzten Worte an ihn, erinnert sich Splitti. Hasta la vista, Peter.

Von Stefan Gohlisch