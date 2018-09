Wilmington

Der „One Tree Hill“-Cast kommt wieder zusammen: In einem einstündigen Weihnachtsspezial werden laut Entertainment Weekly Darsteller aus neun Staffeln über ihre gemeinsame Zeit bei „One Tree Hill“ sprechen. Unter ihnen die Serien-Urgesteine Hilarie Burton (Peyton) und Antwon Tanner (Antwon), Danneel Ackles (Rachel), die erst in Staffel 3 zu „One Tree Hill“ stieß, und Stephen Colletti (Chase) aus den späteren Episoden. Der US-Sender Lifetime kündigt zudem noch den ein oder anderen Überraschungsgast an. In den USA soll die Sendung bereits am 22. November 2018 ausgestrahlt werden.

Spenden-Kampagne für Hurrikan-„Florence“-Opfer

Zum 15. Geburtstag der Serie hat sich der „One Tree Hill“-Cast aber nicht nur für das Weihnachtsspezial versammelt. Die Serienstars haben sich auch zusammengetan, um für die Opfer des Hurrikans „Florence“ Spenden via Crowdfunding zu sammeln. Die Serie wurde im US-Bundesstaat North Carolina gedreht – einem der drei Bundesstaaten, in denen der Hurrikan vielen Menschen das Leben kostete. In einem Video und unter dem Hashtag #capefearlesschallenge erklären Hilarie Burton und Co. die Spenden-Kampagne.

Von Amina Linke / RND