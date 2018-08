Hannover

Der Meilenstein

Was ist das? 71 Jahre nach der Katastrophe: Eine verheerende Seuche hat den Großteil der Menschheit getötet. Die Überlebenden haben sich auf künstliche Insel-Zufluchten und in wenige Küstenstädte gerettet. Sie versuchen, die zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen und die Welt neu zu erobern. So beginnt „Pandemic Legacy: Season 2“, ein Spiele-Abenteuer, wie es noch keines gab.

Wie spielt es sich? Wer unbedarft die Spieleschachtel öffnet, mag sich wundern: Darin lagert nicht das reguläre Material. Es gibt auch Stickerbögen, große Pappen mit verschlossenen Klappen und mysteriöse Schachteln. Selbst das Regelheft weist Lücken auf. Denn dies ist kein gewöhnliches Spiel: Es verändert sich mit jeder Partie. Material kommt hinzu, anderes wird überklebt, wieder anderes vernichtet. Sogar die Charaktere, in deren Rollen die Spieler schlüpfen, können verletzt oder sogar getötet werden.

Denn „Legacy“-Spiele erzählen eine fortlaufende Geschichte. Drehte sich „Season 1“ um den Ausbruch der Seuche, geht es nun um den Kampf der Überlebenden. Jede Partie ist eine Folge und spiegelt die Geschehnisse eines Monats wieder.

Ging es in bisherigen „Pandemie“-Spielen darum, die Figuren über den Plan zu bewegen, um Seuchenwürfel von den jeweiligen Orten zu beseitigen, muss man hier Vorräte liefern, damit die Bewohner eine Restchance gegen die nach wie vor tödliche Bedrohung haben.

Auch „Season 2“ ist karten- und aktionsgesteuert. Vier Aktionen hat jeder Spieler pro Runde: Er kann reisen, Vorräte einsammeln oder abliefern und mehr. Karten helfen, weiter entfernte Orte zu erreichen, ermöglichen Sonderaktionen, bestimmen die Aufgaben des jeweiligen Monats. Sie zeigen aber auch an, welche Städte infiziert werden – die Bedrohung ist immer da und greifbar. Und das ist erst der Anfang ...

Was taugt es? „Season 2“ dreht sich um Wiederentdeckung und Rettung einer verloren geglaubten Welt. Erzählt wird das in einer packenden Geschichte, mit spannenden Handlungswendungen und immer wieder faszinierenden Regelkniffen. Es gibt kein Spiel, das die Teilnehmer vergleichbar gefangen nehmen kann. Ein Meilenstein.

Matt Leacock, Rob Daviau: „Pandemic Legacy: Season 2“. Z-Man Games, für zwei bis vier Spieler ab 14 Jahren, etwa 65 Euro.

Was bisher geschah

„Pandemic Legacy: Season 2“ ist der jüngste Teil einer Spielefamilie, die ihren Ursprung hatte in Matt Leacocks „Pandemie“ aus dem Jahre 2008. Kooperativ versuchten die Spieler, den Ausbruch einer Seuche verhindern.

Schon „Pandemie“ galt als Paradebeispiel dafür, wie Spiele Geschichten – vor allem ernste Geschichten – erzählen können. Es war als „Spiel des Jahres 2009“ nominiert, unterlag aber „Dominion“. Zwei Jahre später wandelte Leacock das grundsätzliche Prinzip zum Familienspiel „Die verbotene Insel“. Wieder wurde er nominiert, wieder unterlag er, diesmal dem Spiel „Qwirkle“. Er tat sich mit Rob Daviau zusammen, dem Erfinder des „Legacy“-Prinzip, und legte „Pandemic Legacy: Season 1“ vor. Noch eine Nominierung, als „Kennerspiel des Jahres 2016“ – diesmal gewann „Isle of Skye“.

In diesem Jahr das glückliche Ende: „Season 2“ bekam einen Sonderpreis der Jury. Daran „werden sich künftig alle Legacy-Spiele messen lassen müssen“.

Für Zocker

Was ist das? „Texas Showdown“ – da denkt man an nervenaufreibende Duelle in flirrender Sommerhitze. Man denkt vielleicht nicht unbedingt an ein Stichspiel. Und dennoch passt der Name: Denn spannend geht es hier auch zu.

Wie spielt es sich? Wie bereits erwähnt ist „Texas Showdown“ ein Stichspiel, genauer: ein Stichvermeidungsspiel. Denn jeder Stich, den man macht, zählt einen Minuspunkt.

Das Prinzip kennt man: Einer spielt eine Karte aus. Die anderen müssen „bedienen“, also eine Karte der selben Farbe ausspielen. Wer das nicht kann, wählt eine andere Farbe. Wer den höchsten Kartenwert beisteuert, bekommt den Stich.

Der Kniff bei „Texas Showdown“: Sobald jemand eine andere Farbe spielt als die zunächst gefordete, können die nachfolgenden Spieler auch diese bedienen. Und da dreht sich das Spiel immer wieder ganz unerwartet in eine andere Richtung – zumal die unterschiedlichen Farben auch in anderen Zahlenräumen stattfinden. Schwarz hat zum Beispiel nur Werte zwischen „0“ und „10“, grau hingegen zwischen „71“ und „74“. Das alles muss einberechnet werden.

Was taugt es? Großartig, was man alles aus dem klassischen Stichspiel herausholen kann. Dies ist ein besonders kreatives Beispiel dafür.

Mark Major: „Texas Showdown“. Amigo, für drei bis sechs Spieler ab zehn Jahren, etwa acht Euro.

Für Kinder

Was ist das? Die italienischen Autoren Virginio Gigli und Flaminia Brasini sind bekannt für komplexe Kenner- und Expertenspiele wie „Lorenzo der Prächtige“ oder „Coimbra“. Als Unterstützung für „Dino World“ haben sie sich noch den Landsmann Marco Pranzo geholt. Das Ergebnis ist ein pfiffiges Geschicklichkeitsspiel für Kinder.

Wie spielt es sich? Fressen und gefressen werden, darum geht es seit Urzeiten in der Natur, darum geht es auch in diesem Geschicklichkeitsspiel mit coolem Dino-Motiv. Neun Saurierkarten in vier verschiedenen Größen – vom gewaltigen T-Rex bis zum kleinen Velociraptor – bekommt jedes Kind, und die gehen auf die Jagd, indem sie sich von oben auf ihre Beute stürzen.

Die geniale Idee der Autoren: Auch die Karten stürzen sich. Sie werden von der hochkant aufgestellten Schachtel auf den Tisch geschnippt (bei manchen Runden empfiehlt sich der Fußboden). Alle Karten, auf denen der Saurier so landet und die kleiner sind als er, werden gefressen, sind Beute, sind Punkte wert.

Was taugt es? Anfangs wirkt „Dino World“ wie eine banale Geschicklichkeitsübung. Doch schnell merkt man, wie es auf das Timing und die richtige Auswahl der Karten ankommt. Das beste Kindermitbringspiel der Saison.

Marco Pranzo, Virginio Gigli, Flaminia Brasini: „Dino World“. Haba, für zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren, etwa sieben Euro.

Für Familien

Was ist das? Manchmal muss man sich einfach fallen lassen und ein wenig entspannen. Manchmal muss man auch etwas fallen lassen, und das kann durchaus knifflig sein. Wie knifflig und überraschend, zeigt das Familienspiel „drop it“.

Wie spielt es sich? Die Anordnung ist einfach und erinnert an „Vier gewinnt“: Kern von „drop it“ ist eine Hochkant-Vorrichtung, in die oben bunte Dinge hineingeworfen werden – aber nicht, um vier Gleiche nebeneinander zu sammeln. Im Gegenteil: Gleich und gleich gesellt sich hier gar nicht gerne. Es gibt nicht einmal Reihen und Spalten, dafür aber Striche und Punkte.

Die Spielsteine sind Kreise, Dreiecke, Vierecke und Trapeze in vier Farben. Jeweils einen wirft man hinein, wenn man dran ist, um Punkte zu sammeln. Deren Zahl ist davon abhängig, in welche Ebene der Spielstein hineinragt (je höher, desto besser) und ob sogenannte Bonuskreise berührt werden; das sind Markierungen auf dem durchsichtigen Plastik in drei verschiedenen Größen.

Berührt das gerade geworfene Teil allerdings einen Spielstein der selben Farbe oder Form, gibt es gar keine Punkte. Ähnliches gilt für Markierungen am Rand und unten, die – je nach Variante – unerwünschte Farben oder Formen festlegen.

Gar nicht einfach, alles richtig im Auge zu behalten. Die Ebenen sind schief – allein dort die richtige Stelle abzuschätzen, erfordert Augenmaß, Geschick und ein zumindest rudimentäres Verständnis der Schwerkraft Und dann scheitert auch der schönste Plan beim Realitätsabgleich. Man könnte glatt demütig werden. Dafür geht es hier aber viel zu locker-leicht zu.

Was taugt es? “drop it“ ist ein klassisches Familienspiel (und übrigens auch ein sehr schönes Zwei-Personen-Spiel): Die Einstiegshürde ist niedrig, der Aufforderungscharakter hoch. Und die zugrunde liegende Idee trägt über viele Partien. Ein Spiel, das man gut in den Urlaub mitnehmen und immer wieder auspacken kann – vielleicht allein, um die Varianten auszuprobieren. Und dennoch bleibt das Gefühl, das alles schon einmal gesehen zu haben. Macht nichts: Es muss nicht immer das große Epos sein.

Bernhard Lach, Uwe Rapp: „drop it“. Kosmos, für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren, etwa 30 Euro.

Stefan Gohlisch