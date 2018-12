Hannover

Ein Open-Air-Festival für Freunde des melodischen Punkrocks kehrt zurück: Die Band NoFX und das Kulturzentrum Faust laden 2019 erneut zu „Punk in Drublic“. Am 4. Mai spielen auf der Faust-Wiese in Linden-Nord neben den Gastgebern von NoFX auch die Szenegrößen Bad Religion, Lagwagon, Less than Jake, Anti-Flag, The Real McKenzies, Get Dead und The Bombpops.

Im Juni 2016 hatte es an selber Stelle bereits ein „Punk in Drublic“-Freiluftkonzert gegeben. Die damalige Premiere litt aber noch unter einigen organisatorischen Mängeln: So gab es unter anderem lange Wartschlangen am Einlass und an den Getränkeständen. Und aus Rücksichtnahme auf die Anwohner wurde es auch das wohl leiseste Punk-Konzert, das Hannover je erlebt hat.

Die Veranstalter geloben Besserung und versprechen „ein komplett neues Einlass- und Gelände-Konzept“, überarbeitete Technik und eine optimierte Bierstand-Planung – „Kurzum: Mehr Bands. Mehr Einlass. Mehr Bier. Mehr Sound.“

Das Festival wird von 14 bis 22 Uhr dauern; Einlass ist ab 13 Uhr. Karten kosten 45 Euro plus Gebühren.

Von Stefan Gohlisch