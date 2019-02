Hannover

„Ottos Mops trotzt/ Otto: Fort Mops fort/Ottos Mops hopst fort// Otto: soso ...“ Es ist nicht immer die zugänglichste Lyrik, mit denen der Österreicher Ernst Jandl (1925–2000) die Literatur bereicherte. Wortgewaltig, sprachverliebt, oft komisch, immer musikalisch. In ganz besonderer Interpretation kann man seine Texte am 17. Februar erleben: gelesen vom Schauspieler Daniel Nerlich, untermalt von der Bigband Fette Hupe.

Die hannoversche Formation feiert dieser Tage zehnjähriges Jubiläum und hat sich mit ihrem Dirigenten Jörn Marcussen-Wulff für ihr anstehendes „Heimspiel“ in der Faust-Warenannahme etwas Besonders ausgedacht. „ Jörn sucht immer etwas, womit er die Bigband herausfordern kann. Ich bin also gefordert, die zu fordern“, sagt Nerlich. Er kennt den Dirigenten seit der „Woyzeck“-Inszenierung am Staatstheater. Dort ist Nerlich seit 2009 Ensemblemitglied; Marcussen-Wulff war in der Produktion Bühnenmusiker.

Jandl-Fan ist Nerlich seit der Jugend. 14 Jahre alt war er, Gitarrist in einer Punkband, immer auf der Suche nach Schrägem: „Ich mag experimentelle Sachen, Sachen, bei denen die Leute erst einmal vor den Kopf gestoßen sind.“ Musikalische Grundlage der ungewöhnlichen Lesung sind Kompositionen des Jandl-Freundes Dieter Glawischnig, des ehemaligen Chefdirigenten der NDR-Bigband. Sehr freie Kompositionen, mit Raum für Improvisation für Musiker und Sprecher.

Nerlich wird nach dieser Spielzeit, zum Intendanzwechsel, das Schauspielhaus verlassen. Hannover wird er treu bleiben, allein wegen der Familie: Seine Frau und er erwarten in wenigen Tagen ihr zweites Kind. Beruflich geht es wohl erstmal nach Berlin, für ein Projekt an der Volksbühne. Rückkehr nicht ausgeschlossen: „Ich liebe dieses Haus einfach und hoffe, hier irgendwann noch einmal etwas machen zu können.“

Ebenfalls nicht ausgeschlossen sind weitere musikalische Projekte in der Stadt. Seine Band A Boy named River liegt zwar im Moment auf Eis. Aber zu den Abschiedswochen des Schauspiel-Ensemble wird er einen Abend beisteuern: Noise trifft Marcel Proust. Jetzt sieht er aber erste einmal mit frohem Bangen dem Jandl-Abend entgegen: „Ich bin ja wahrscheinlich auch nicht der erste Schauspieler, den diese Band zum Frühstück verspeist hat.“

Am 17. Februar ab 19 Uhr in der Faust-Warenannahme. Der Eintritt kostet 16, ermäßigt neun Euro.

Von Stefan Gohlisch