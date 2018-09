Hannover

Sind Sie Schuhfetischist? In „Nathan“, der neuen Produktion des Jungen Schauspiels am Staatstheater, spielen die Treter eine große Rolle. Doch dürften, nach der Ballhof-Premiere zu urteilen, lustvoll-sinnliche Gefühle ausbleiben.

Zu Beginn schreiten fünf Gestalten beeindruckend langsam durch die Nebelschwaden auf der mit, genau, Schuhen übersäten Bühne. Vorne angekommen, stellen sie alsbald die Frage, wer von den Anwesenden freiwillig im Theater sei – ob es gar zu abwegig ist, das helle Antwortgelächter aus den oberen Rängen Schulklassen zuzuschreiben?

Leider sind damit einige der raffiniertesten Momente auch schon genannt. Das Quintett gibt sich als Jesus, Jehova, Maria, Mohammed und Heiliger Geist zu erkennen, um mit Geschrei, derber Wortwahl und Kiffergesten schnell klar zu machen, dass es im Folgenden viel um Provokation geht. Die um ihrer selbst willen selten interessant oder erhellend ist.

Was Regisseur Oliver Frljić, aus Bosnien gebürtig und in Kroatien lebend, hier anzettelt, ist weniger Theater als eine Mischung aus Performance und Happening. Es ist zudem keineswegs Lessings „Nathan der Weise“ und soll das auch nicht sein; vielmehr geht es erklärtermaßen darum zu zeigen, was nicht bei Lessing steht. Und da dieses Kriterium auf eine ganze Menge zutrifft, ist ein Steinbruch an Ideen eröffnet.

Von deutscher Giftgas-Produktion im 2. Weltkrieg ist die Rede, von deutschen Waffenlieferungen danach und davon, wie es denn nun eigentlich real um die „jüdisch-christliche Tradition“ bestellt sei. Höchst relevante Themen natürlich; ob man indes Wirkungstreffer erzielt, wenn der Duktus mal sehr aufgeregt, mal ein angetrockneter Diskurston ist, sei dahingestellt.

Die Schuhe. Sie werden hier herumgeschaufelt, dort aufgeschichtet und haben sich gleich zu Beginn vermehrt, weil auch manche Besucher nach freundlicher Aufforderung ihr Schuhwerk hergegeben haben – es wird auf einem separaten Haufen gestapelt. Spannend ist das alles nur bedingt.

Irgendwann erzählen die Darsteller (wacker: Johanna Bantzer, Beatrice Frey, Hannah Müller, Andreas Schlager, Dennis Pörtner) zur allgemeinen Überraschung die Ringparabel, nur um gleich darauf in hysterisches Hohngelächter auszubrechen. An anderer Stelle wird eine Darstellerin bis zur Schmerzgrenze mit Seiten aus einem Reklam-Heft gefüttert – nein, Lessing bekommt an diesem Abend keinen Stich.

Zum Schluss werden einige Zuschauer als „Soldaten der Erinnerung“ rekrutiert und per Kostüm verschiedenen Armeen zugeteilt. Sie bekommen Waffen in die Hand gedrückt und zielen ins Publikum, woraufhin einige Besucher dem Ausgang zustreben. Viel verpassen sie nicht mehr, im Wesentlichen einen Lichteffekt und nach dem Applaus die Ansage, man möge derer gedenken, die ihre Schuhe nicht mehr anziehen können – sie wirkt wie angeklebt.

Und während die unbeschuhten Premierengäste auf der Bühne ihre Klompen zusammensuchen, lässt sich ein junger Besucher im Vorbeigehen folgendermaßen vernehmen: „Manche Stellen waren ganz gut und so, aber ...“ Mag man unterschreiben.

Von Jörg Worat