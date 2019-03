Hannover

Auf dem Programm stehen die Songs ihres jetzt erschienen neuen Albums „Still On My Mind“ und ihre Megahits wie „Thank You“, „Here With Me“, „White Flag“ und „Life For Rent“.

Dido verkörpert die unglaubliche Kraft der Sanftheit. Mit zeitlos schönen Songs, einer brillanten Stimme und einer unglaublichen Ausstrahlung zog die Sängerin die Musikwelt von Anfang an in ihren Bann. Den großen Durchbruch erreichte sie im Jahr 2000 mit ihrer zweiten CD „No Angel“, die ebenso wie das Nachfolge-Album „Life For Rent“ auch in Deutschland die Nr.1 der Charts erreichte und vielfach mit Gold und Platin ausgezeichnet wurde.

In Hannover tritt sie am 20. November 2019 im Kuppelsaal auf. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag um 10 Uhr. Karten gibt es auch im NP-Ticketshop

Von NP