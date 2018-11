Siegen

Das Siegerlandmuseum hat in seinem Archiv eine Rembrandt zugeschriebene Radierung entdeckt. An der Echtheit besteht für Museumsleiterin Ursula Blanchebarbe kein Zweifel. Das Blatt sei 1991 mit einer großen Sammlung von Papierarbeiten in das Siegener Museum gekommen, berichtete sie. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fund berichtet. Das Blatt mit dem Porträt eines bis dahin Unbekannten sei mit dem Zusatz „Anonym (kein Stecher bekannt)“ inventarisiert gewesen.

Radierung im Museum ausgestellt

Bei der Recherche in der Bibliothek habe sie Kopien dieser Radierung von Rembrandt entdeckt, sagte Blanchebarbe. Die Papierarbeit zeige Willemsz van Coppenol, den Leiter der sogenannten französischen Schule, der zwischen 1598 und 1667 in Amsterdam lebte. Derzeit ist die Radierung in dem Museum zu sehen.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) ist einer der bedeutendsten niederländischen Künstler.

Von RND / dpa