Hannover

Mumford & Sons: Delta. Am Folkrock-Revival hat die Band um Marcus Mumford großen Anteil. Seit dem Überraschungserfolg ihres Debüts „Sigh No More“ 2009 gehörten Banjos wieder zum guten Ton. Nach dem notorisch unterschätzten Rockalbum „Wilder Mind“ besinnen sich die Briten nun 14 gute Songs lang auf ihre Wurzeln.

Mumford & Sons: Delta Quelle: Label

Click Click Decker: Am Arsch der kleinen Aufmerksamkeiten. „Früher war mehr Lametta“, singt Kevin Hamann – ernüchternd und warmherzig zugleich. Im fein ziselierten Indiepopgewand verpackt der Songwriter Dramolette über Routinen und Beziehungen, die eingelaufen sind wie lieblos gewaschene Pullis. Wie bei Kettcar gibt es in kleinen Bildern große Wahrheiten zu entdecken.

Click Click Decker: Am Arsch der kleinen Aufmerksamkeiten Quelle: Label

Carsten „Erobique“ Meyer: Tatortreiniger Soundtracks. In jeder Folge der Serie „Der Tatortreiniger“ verschlägt es Schotty in ein anderes Milieu – von der kleinbürgerlichen Spießerhölle bis in noble Villen. Die Bossa-Miniaturen und Morricone-Western-Ausflüge aus dem Soundtrack sind fast so kurzweilig wie die Kontaktversuche des Tatortreinigers.

Carsten „Erobique“ Meyer: Tatortreiniger Soundtracks Quelle: Label

Von Karsten Röhrbein