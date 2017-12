„München“: Der neue Roman von Robert Harris

Die Realität: Adolf Hitler (Mitte) steht zwischen Neville Chamberlain (Großbritannien), Edouard Daladier (Frankreich), Benito Mussolini (Italien) und Graf Galeazzo Ciano (Italien, von links) im Konferenzzimmer des sogenannten „Führerbaus“ in München. In dem geschichtsträchtigen Gebäude an der Arcisstraße ist heute die staatliche Musikhochschule untergebracht.

© Foto: dpa