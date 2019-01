Hannover

Das ist mal ein stilechtes Intro: Die Wachs-Blasen blubbern über die Leinwand wie in einer Lavalampe, dann drehen sich die Vertigo-Loops hypnotisierend über den Köpfen der Band. Der psychedelische „Trip“ kann losgehen, mit Anlauf geht es hinein in die wilde Show von Monster Magnet.

„Dopes to Infinity“ heißt ihr Opener, die Gitarristen lassen ihre Feedbacks fliegen. Dave Wyndorf, das 62-jährige Mastermind und einzig verbliebende Originalmitglied der Band aus New Jersey, hat sich augenscheinlich etwas erholt. Er sah schon schlechter aus in Hannover auf der Capitol-Bühne. Nun hat sich der Frontmann verschlankt, sein Blick ist fest. Gute Nachricht – und gute Rock-Stimmung im Club an der Ihme.

Mit einem fließenden Übergang geht es direkt in „Rocket Freak“, die schweren Rhythmen der Spacerocker drücken in die Halle. Monster Magnets feuriger Hardrock ist roh und laut, Echo-Effekte und dunkler Hall prägen Wyndorfs Gesang. „Come on, yeah!“, grölt er und linst unter seinen pechschwarzen Strähnen hindurch in die Menge, die nächste Fahrt geht rückwärts! Und hinten hängt ein Metal-Wappen, eine Teufelsfratze mit chromblitzenden Auspuffen.

Mit „Mindfucker“, ihrem aktuellen und elften Studioalbum, feiern Monster Magnet den Detroit-Rock eines Iggy Pop und den Proto-Punk der MC5. Die Gitarren-Oldschool-Armada brät und duelliert sich, auch Wyndorf haut gerne in die Saiten, der Hüne mit der viel zu kleinen Gitarre. Seine, Pardon, „Fressleiste“ leuchtet aus seinem Gesicht heraus. Mit den großen weißen Zähnen sieht er aus wie der Redneck-Cousin von Aerosmith-Sänger Steven Tyler.

Monotonie vom „Motherfucker“ – mit einer langen Einleitung in ihre wohl populärste Nummer, dem „Space Lord“, lösen sie das Cowboy-Ticket. Nach einer guten Stunde ist ihr Set schon vorbei, mit dem Versprechen „Ich werde niemals auch nur einen Tag in meinem Leben arbeiten“. Denn: „The Gods told me to relax“, tönt Wyndorf sich zur Zugabe durch „ Powertrip“. Da werden die Fans teufelswild. Das überwiegend männliche Publikum im Capitol, gut 800 Fans sind gekommen, schüttelt Fäuste und Köpfe, von der Bühne wird dazu per Mittelfinger dirigiert.

Nach knapp 90 Minuten ist Schluss mit dem Black-Sabbath-Metal und den Spacerock-Ausflügen mit den bizarren Texten – denn „When the Hammer comes down“ (wenn der Hammer fällt), dann sind die Stoner- und Monster-Fans echt platt gerockt.

Von Kai Schiering