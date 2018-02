Monika Maron polarisiert mit einem Roman über Krieg in den Köpfen

Leipzig. Mina Wolf steigt aus. Aus dem Tag-Nacht-Rhythmus und aus dem Einverständnis mit der Welt. Auslöser ist eine „von Amts wegen“ verrückte Nachbarin, die nicht müde wird, von ihrem Balkon Arien zu schmettern – und zwar so laut wie falsch. Damit tyrannisiert sie das halbe Viertel und provoziert einen Nachbarschaftsstreit, der in Gewalt endet. Doch die eigentliche Tyrannei geht für Mina von den Zumutungen der Gegenwart aus, einer gefühlten Bedrohung angesichts der Unübersichtlichkeit politischer Vorgänge.

Mina zelebriert ihr Alleinsein und hält sich raus. Sie arbeitet an einem Auftrags-Text über den Dreißigjährigen Krieg. Rat und Schutz, im Grunde Gewissheiten sucht sie bei einer einbeinigen Krähe namens Munin. „Munin oder Chaos im Kopf“ heißt der neue Roman der Schriftstellerin Monika Maron (76).

Sie zeichnete mit Büchern wie „Flugasche“ (1981), „Stille Zeile Sechs“ (1991) und „Bitterfelder Bogen“ (2009) gesellschaftliche Umstände nach und hatte sich zuletzt mit „Zwischenspiel“ (2013) dem Erinnern wie dem Religiösen gewidmet, durchaus mit einem Auge auf dem Metaphysischen. Dies kommt zusammen in einer Geschichte zur Stimmungslage der Nation, die die Ängste jener spiegelt, die sich selbst „besorgte Bürger“ nennen.

Mit diesem Hintergrundraunen bestätigt Monika Maron eine Etikettierung: „Denn eigentlich gehöre ich zu denen, die neuerdings als rechts bezeichnet werden“, schrieb sie im Sommer 2017 in der „Neuen Zürcher Zeitung“. Und: „Links bin ich schon lange nicht mehr. Ich dachte immer, ich sei liberal, aber im Fernsehen und in der Zeitung sagen sie, ich sei rechts.“ Sie schrieb damals auch, dass sie „vor dem Islam wirklich Angst“ habe.

Revier markieren mit der Deutschlandfahne als Akt einer patriotischen Aufwallung. In Monika Marons neuem Roman beginnt so ein „Stellvertreterkrieg der Unzufriedenen“. Quelle: dpa

Was das betrifft, gibt sich die Autorin in der Figur ihrer Ich-Erzählerin zu erkennen, wenn sie Mina bemerken lässt, wie sich „die Religion wieder in unser alltägliches Leben zuerst geschlichen und dann darin breitgemacht hatte, seit in ihrem Namen wieder Krieg geführt wurde, nicht nur auf ihren angestammten Territorien im Irak oder in Syrien, sondern bei uns, auf unseren Straßen und Plätzen, seit uns unverhohlen unsere Eroberung angekündigt wurde, mit Waffen und Geburtenraten.“ An anderer Stelle ist von den „abweisenden Gesichtern der kopftuchtragenden Frauen“ die Rede. Kennworte von Rechtspopulisten unter dem Mantel der Angst.