Berlin

US-Musiker Moby (53) hat sein neues Album exklusiv über die Meditations-App Calm veröffentlicht. „Long Ambient 2“ gibt es seit einigen Tagen in der App zu hören. Erst ab Mitte April sollen die Songs dann auch auf gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Music verfügbar sein, wie es auf der Homepage des Künstlers heißt. „Ursprünglich habe ich die Lieder für mich selbst produziert, denn ich konnte diese Art von Musik nirgendwo finden“, erklärte Moby. Das Album sei entstanden, „um mich beim Schlafen zu unterstützen und um anderen Menschen zu helfen, Ruhe zu finden“. Es sei das erste Mal, dass ein prominenter Musiker seine Lieder exklusiv über eine Meditations-App veröffentliche.

Meditation liegt im Trend

Apps für Meditations und Achtsamkeit sind ein boomendes Geschäft. Calm zählt nach eigenen Angaben täglich etwa 75 000 neue Nutzer weltweit. Headspace, die zweite große US-App, verzeichnete bereits um die 42 Millionen Downloads. Beide haben Meditationen zu unterschiedlichen Themenbereichen im Angebot: von Schlaf über persönliche Entwicklung bis hin zu Stress und Ängsten. In Deutschland ist der hiesige Anbieter 7Minds besonders erfolgreich. Die meisten Apps bieten eine kostenfreie Basis-Version an. Wer mehr will, muss etwa bei Headspace ein Monatsabo für rund 13 Euro (Jahresabo 95 Euro) abschließen.

Von RND / dpa