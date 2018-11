Hannover

Die langen Haare sind etwas dünn geworden, die Klänge etwas härter, doch Mick Box bleibt bei der Sache: Der Uriah-Heep-Gitarrist ist beinahe 50 Jahre in der Band, die beinahe mehr Umwälzungen erlebt hat als ihre Fanbase.

1400 lassen sich im Capitol zurückversetzen in die goldene Ära des melodischen Hard Rock – und auch wenn der Sound während der ersten Songs noch etwas zu sehr brettert und sich vor allem die berühmten Orgelklänge aus Phil Lanzons Instrument noch profilieren können, ist die Vorfreude merklich.

Lanzon und Sänger Bernie Shaw sind seit 1986 dabei, da war die erste Single „Gypsy“ schon fast volljährig, nun sind die beiden hinter Box die Dienstältesten Musiker der Band. „Hauptstadtrocker“ steht auf den Hemden von Mick und Bernie, ein „Landes-“ für das Hannover-Konzert hat wohl nicht mehr draufgepasst – Drummer Russell Gilbrook, seit 2007 dabei, ist der einzige mit Uriah-Heep-Merch, er spielt sich mit dem Finish von „Living the Dream“ vom gleichnamigen neuen Album zum ersten Mal in den Mittelpunkt.

„Too Scared To Run“ und „Take Away My Soul“ sind auch auf der jüngsten LP, nach drei neuen Songs hintereinander macht sich schon Ungeduld breit. „Do you want to go back to Neunzehnhundertzweiundsiebzig?“, fragt Shaw gerade rechtzeitig, „Rainbow Demon“ ist melodischer Hard Rock, wie ihn die Band patentiert hat, angereichert mit überbordenden Fantasy-Lyrics – die Fans ballen die Fäuste und schreien gen Himmel.

Mick Box spielt seine schwarze Les Paul stoisch, gestikuliert während seiner langen Soli mit einer Hand in den Saal, macht den Daumen hoch und schneidet Grimassen – ohne Spaß an der Sache lässt sich wohl kein Job fünf Jahrzehnte lang machen. Zu „Rocks In the Road“ rockt sich Box mit seinem Bassisten Davey Rimmer an, der erst 2013 zur Band stieß; er sieht von weitem auch am jüngsten aus, vielleicht, weil seine langen Haare nicht grau sind.

„July Morning“ bestand mal aus drei unterschiedlichen Songs, erklärt der Gitarrist, aus der Trilogie wurde der epische Zehn-Minuten-Jam, zu dem das Capitol jetzt mal Zeit zum vollkommenen Ausrocken hat. Den genreübergreifenden Hit „Lady In Black“ spielen Box und Shaw erst im Duett und akustisch, später in Vollbesetzung und mit Gesangshilfe der 1400 – die in den Zugaben noch einmal „zurück in die 70er“ gelassen werden: Mit „Sunrise“ und der kürzesten Nummer des Abends, „Easy Livin‘“. „Wir sehen uns wieder“, verspricht die Band unter langem Applaus.

Von Lilean Buhl