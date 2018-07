Hannover



Wolfgang Müller: Aus Liebe zur Kunst. Wer die Welt verstehen will, lässt sie sich erklären, wer die Kunst verstehen will, sollte sie fühlen. Beides gelingt dem Musiker, Publizisten und Performer in seinen Essays, die sich mit künstlicher Politik befassen und politischer Kunst. Müller zieht alles in Betracht für Betrachtungen des Realität, deren Bilder durch seine Brille betrachtet scharf werden.

Wolfgang Müller: Aus Liebe zur Kunst Quelle: Verlag

Jörn Kabisch: Mit Herd und Seele. Der Journalist und Koch ist eine jener Doppelbegabungen, die dem Alltag philosophisch begegnen und klug genug sind, es unterhaltsam aufzuschreiben. Der kulinarische Korrespondent der “taz“ hat als Kind mit dem Kochen begonnen, um Zumutungen zu entgehen. In biografischen Episoden erzählt er vom Essen – ein Genuss.

Jörn Kabisch: Mit Herd und Seele Quelle: Verlag

Gay Talese: High Notes. Hier ist der Begriff Legende angemessen. Nach dem zu hinterfragenden “Der Voyeur“ sind im noch jungen Label Tempo nun Reportagen von Gay Talese erschienen, darunter die legendäre “Frank Sinatra ist erkältet“. Die Sammlung zeigt, wie die Legende des amerikanischen Reportage-Journalismus Situationen sucht und Menschen findet.

Gay Talese: High Notes Quelle: Verlag

Von Janina Fleischer