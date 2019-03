Manchester

Die in der neuen Dokumentation „Leaving Neverland“ erneut aufgekommenen Missbrauchsvorwürfe gegen den verstorbenen Popstar Michael Jackson ziehen Konsequenzen mit sich: Nun hat das britische Fußball-National-Museum in Manchester eine Michael-Jackson-Statue entfernt, wie „ CNN“ berichtet.

Der erste Teil der Dokumentation über den King of Pop war am Mittwoch in Großbritannien gezeigt worden. In Deutschland ist die Dokumentation erst am 6. April auf ProSieben zu sehen.

Michael-Jackson-Statue stand seit 2014 im Fußball-National-Museum

Die nun entfernte Michael-Jackson-Statue war seit dem Jahr 2014 in dem Fußball-Museum ausgestellt worden. Sie bestand „ CNN“ zufolge aus Gips und Kunstharz und war, bevor sie nach Manchester in das Museum kam, bereits 2011 enthüllt worden – am Fußballstadion Craven Cottage des FC Fulham. Der damalige Clubbesitzer Mohamed Al Fayed war demzufolge mit Michael Jackson befreundet. Jackson soll 1999 in dem Stadion zu Besuch gewesen sein.

Doch die Statue kam bei den Fans nicht gut an und wurde später wieder entfernt – und nun erneut im Fußballmuseum: „ Als Teil unserer Pläne, die Geschichten besser zu repräsentieren, die wir erzählen wollen, haben wir entschieden, die Michael-Jackson-Statue aus der Ausstellung zu entfernen“, erklärte eine Museumssprecherin dem „ CNN“.

Sie erwähnte zwar nicht die neu aufgekommenen Missbrauchsvorwürfe, doch ist davon auszugehen, dass die Entscheidung damit zusammenhängt. Nicht nur das Museum zieht Konsequenzen daraus: Unter anderem wollen die „Simpsons“-Macher jetzt eine Folge entfernen, in der die Stimme von Michael Jackson zu hören ist.

Von RND/hsc