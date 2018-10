Hannover

20 Jahre wurde die Berliner Band Mia. 2017 alt. Gefeiert wird erst in diesem Jahr richtig. Schlagzeuger Gunnar Spies (47) blickt im Interview zurück.

Zum Bandjubiläum haben Sie andere Musiker befragt, was ihr Mia-Moment war. Was war denn Ihrer?

Ich bin ja der Neue bei Mia. Und mein Mia.-Moment war meine erste Begegnung mit den Anderen. Ich hatte ein Demo bekommen, von einem guten Freund von mir und Produzenten. Der sagte: „Da ist eine Band, die sucht einen Schlagzeuger.“ Ich fand die Musik so mittel, ganz okay, aber nicht so ganz mein Ding, und habe gar nicht mehr darüber nachgedacht. Dann traf ich diesen Freund wieder, und der sagte: „Geh’ da doch wenigstens mal hin. Du bist so ein Snob.“ Und so bin ich zu meiner ersten Mia.-Probe gegangen, völlig unvorbereitet, weil die CD nicht mehr lief, und zehn Minuten zu spät, weil ich keinen Parkplatz gefunden hatte. Mein Mia.-Moment war also, wie ich da die Treppe hochkam, und da stand Mieze, guckte mich böse an und sagte: „Du kommst zu spät.“

Was haben Sie in der Band gesehen, was Sie bewogen hat, doch mitzumachen?

Das war letztlich die sich anschließende Probe, weil ich gesehen habe: Da ist eine ganz klare Attitüde, ein absoluter Wille, etwas durchzuziehen, und ein sehr stürmischer Vibe. Das hat mich total angemacht, auch in seinen Widersprüchen, und irgendwie berührt; ich bin auch der Älteste.

Was ist denn die Attitüde?

Die ändert sich natürlich auch, mit den Menschen, die die Musik machen. Damals war das getragen von einer großen Überzeugung von dem, was man macht. Keine Angst, Fehler zu begehen. Keine Angst, nicht jedem zu gefallen. Ich komme aus einem Noiserock-, Hardcore-, Punkrock-Umfeld. Das war immer Musik, bei dem die Stimme keine große Rolle gespielt hat; das fand ich hier sehr interessant, dass da eine Frau dabei war. Das hat mein Leben auf jeden Fall bereichert.

Wir reden über das Jahr 2001. Und was später fast wie eine Blaupause für erfolgreiche deutsche Musik war – Band mit Frontfrau –, war damals etwas Neues ...

Es gibt Leute, die sagen, wir waren da total wichtig. Ich bin da vorsichtiger und halte mich bei der Bewertung lieber im Hintergrund. Aber die Tatsache, dass es damals nicht so verbreitet war, hat sich natürlich auf die Attitüde der Band ausgewirkt und auch in ihren Ambitionen verstärkt. Und das diskutiert man von Jahr zu Jahr, von Album zu Album als Band neu aus. Weil wir eben auch vier verschiedene Leute aus.

War es einfacher, klare Mehrheiten zu finden, als Sie noch zu fünft waren?

Natürlich haben eine Sängerin oder ein Sänger, die da vorne stehen, immer noch ein anderes Gewicht bei der Entscheidungsfindung. Das muss man ihnen einfach zugestehen. Grundsätzlich versuchen wir aber, Entscheidungen so zu treffen, dass alle damit leben können. Wenn eine Person sagt „Ich habe da Bauchschmerzen“, dann findet das in der Regel nicht statt.

Ist das eine Reaktion auf die Diskussionen um den Mia-Song „Was es ist“, wo der Band Deutschtümelei vorgeworfen wurde? Sie haben mehrfach gesagt, dass Sie diesen Song für einen Fehler hielten.

Das war eine Erfahrung, die wir gebraucht haben, die ich persönlich auch gebraucht habe. Aber ich bin in der Band sowieso die Beihilfe zum Zweifel. Wenn ich der Entscheidungsträger wäre, würden wir wahrscheinlich ganz, ganz viele Dinge nicht tun. Ich bin froh, dass ich diese Zweifel habe. Ich bin aber auch froh, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, die mir meine Zweifel immer wieder austreiben.

Dafür wirkt die Band aber sehr zweifelsfrei.

Der positiv zugewandte Teil der Band ist halt immer ein bisschen größer als der zweifelnde, zögernde. Und damit kann ich total gut leben.

Worauf sind Sie in Sachen Mia. richtig stolz?

Stolz ist ja auch immer ein bisschen schwierig für Leute, die wie ich viel zweifeln. Aber wenn ich auf etwas stolz bin, dann darauf, dass wir das jetzt über 20 Jahre machen, dass wir es immer noch weitermachen wollen, dass wir immer noch in einem Bus zu Konzerten fahren, dass wir direkt miteinander reden ... Wir haben immer versucht – und es geschafft –, alle Probleme auf der zwischenmenschlichen Ebene zu klären. Es wird ja gerade viel diskutiert über das Fremde und das Andere. Ich finde, in dem Moment, in dem wir uns zu unserer Unterschiedlichkeit bekennen, vor ihr nicht davonlaufen, sondern gucken, wo der gemeinsame Nenner ist, dann machen wir schon mal ganz viel richtig.

Da gerade der gesellschaftliche Konsens vielerorts aufgekündigt wird: Wie wichtig ist es da, als Band Stellung zu beziehen?

Ich will es niemandem vorschreiben. Ich kann Musiker gut verstehen, die sagen: „Kein politisches Statement ist auch ein politisches Statement.“ Wenn mir etwas wichtig ist, dann das, was ich ja eben schon angedeutet habe: Wir sind viele, und wir sind viele unterschiedliche. Aber es gibt Dinge, über die ich nicht diskutieren möchte. Wir haben ein Grundgesetz, und in Artikel 1 steht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Punkt. Wunderbar. Das gilt. Darüber will ich nicht diskutieren. Aber auch wenn das unumstößlich gilt, gibt es noch genug Dinge, die man machen und vor allem richtig machen kann.

20 Jahre – eigentlich ja sogar 21 Jahre alt – ist das Kind jetzt alt. Wie ist es geraten?

Es erfreut sich bester Gesundheit, marschiert fröhlich weiter und hat keinen Anlass, sich demnächst zur Ruhe zu setzen. Ich habe selber Kinder. Mit denen ist es auch jeden Tag anders, mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt.

Hat sich die Dynamik geändert, seit Mieze Mama ist?

Der Modus hat sich ein wenig verändert, weil man Dinge allein aus terminlichen Gründen ganz anders hinterfragt. Aber wir haben schon vorher, seit es Kinder in der Band gibt, gemerkt: Wenn es eine Konstellation gibt, wo man gleichzeitig einer Karriere und einer Familie gerecht werden kann, dann ist es eine Band. Wenn es jemand hinkriegen muss, dann wir.

Der nächste Teil der Tour startet. Was können die Zuschauer erwarten?

Dass wir uns den Arsch abfreuen, dass wir dieses Jahr nochmal unterwegs sind, weil wir danach eine Pause machen, um das nächste Album in Angriff zu nehmen. Durch diese Mia.-Momente haben wir die Möglichkeit geschenkt bekommen, uns noch einmal von außen zu betrachten. Wir haben ein paar Songs reingenommen, die gewünscht wurden. Und wir läuten das große Finale unseres Geburtstagsjahres ein. Und dass das im 21. Jahr unseres Bestehens geschieht, passt irgendwie auch zu uns.

Wo steht Mia. in 20 – beziehungsweise 21 – Jahren?

Wenn ich das dann noch in Würde machen kann, habe ich nichts dagegen. Und das geht keinem von uns anders.

Von Stefan Gohlisch