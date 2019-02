Hannover

Schon der Special Guest Mutoid Man aus Brooklyn ist sehr selbstbewusst. Das Trio skandiert ihren brettlauten und harten Metal-Punk keinesfalls schüchtern.

Nach dieser Metal-Attacke geht es in den „Würgegriff“, wie sich Kvelertak aus dem Norwegischen übersetzen lassen. Nach einem zärtlichen Akustik-Intro übernimmt die E-Gitarren-Armada der Nordmänner. Mit gleich drei Gitarren pogen sie Punk-Pop-Metal aus Stavanger. Das schmerzt nicht, ist melodisch und eingängig. Ihr Sound ist mittiger als bei ihren Vorgängern – nicht so frontal, nicht so brutal. Den Punk-Führerschein haben sie bestanden, nicht ohne Grund trägt der Rhythmus-Gitarrist ein Descendents-Shirt. Und der andere spielt ohne Plektrum, schlägt also mit seinen Fingern auf die Stahlsaiten, allein beim Zuschauen tut das weh.

Sie sind jedoch gut eingespielt, präsentieren ambitionierte, zweistimmige Gitarrenparts. Nach ihrer Metallica-Tour verließ Original-Sänger Hjelvik die Band. Mit einem roten Stirnband und etwas ungelenk schwenkt der neue Sänger Ivar Nikolaisen nun eine riesige Flagge, noch ist er umstritten bei den Fans. Doch Ivar trifft alle Töne, ist hyperaktiv, wie der Rest der Meute. Die Musiker drehen jetzt auf, verblüffen mit Headbanging und Wirbelsäulen-Twist. Die Band groovt, der Sänger probiert sich erfolgreich im Crowdsurfing, die 800 Fans feiern die Band von der Küste.

„I’m Singing in the Rain” jodelt Gene Kelly vom Band, das Intro der Metaller von Mastodon ist der Counterpart zu ihrer Show. Ihre innovative Lightshow überrascht, die Songs sind streng, aber durchdacht und perfekt konstruiert. Der kopftätowierte Gitarrist Brent Hinds trägt ein St.-Pauli-Shirt, sie sind Kult und Heavy-Rock-Ikonen.

Die heftige Doublebass ballert auf die Ohren, das könnte jetzt auch eine Stadionshow sein, denn die Lightshow will mehr, ruft nach den großen Hallen. Das grüne Licht ist die Metal-Farbe der Stunde. Mastodon – Nomen est Omen. Wie ein urzeitliches Schwergewicht stampft der Grammy-prämierte Hardrock-Vierer durch den Club, bis Becher und Wände zittern.

Ihr erster Song, „Iron Tusk“, ist gleich mal zehn Minuten lang, der zweite trägt den skurrilen Namen „March of the Fire Ants“ – Marsch der Feuerameisen. Und so beherrschen sie auch den Progressive Rock, überzeugen mit jazzigen Momenten.

Leider haben die brummigen Bartträger keine Ansagen für ihre Fans über. Sie schenken ihnen auch kaum einen Blick, den ersten Spruch gibt’s nach 60 Minuten Musik. Dafür sind sie Player sehr verspielt und sicher, mit Leichtigkeit und Lust dabei, trocken und humorlos. Auch lieben sie die zweistimmigen Soli.

Gastsänger Scott Kelly von der Kumpelband Neurosis steigt für die letzten Songs mit ein. Mit ihm werden Mastodon noch wütender – „Blood and Thunder“ ist so eine Drohung. Und mit einer kleinen Rede vom Drummer endet ihre Show. Viel Jubel der Fans, einen besseren Abend mit Hardrock kann man sich kaum vorstellen.

Von Kai Schiering