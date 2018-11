Hannover

Was, wenn die AfD regieren würde? Davon handelt die Uraufführung von „Endland“ im Ballhof. Wir sprachen mit dem Autor der Romanvorlage, Martin Schäuble (39)

Sie haben die Uraufführungsrechte von „Endland“ nach Hannover gegeben. Was gab den Ausschlag?

Das Schauspiel Hannover war interessiert, und ich hatte den Eindruck, dass man dort politisch brisante Stoffe gerne aufnimmt, dass sie sehr lebendig und sehr nah an der Zeit sind. Das war mir wichtig – und auch dass es keine Scheu vor ... einem Eklat will ich nicht sagen, aber keine Scheu gab auch mal zu provozieren. das wurde schon beim ersten Gespräch mit der Leiterin vom Jungen Schauspiel, Barbara Kantel, und Regisseur Paul Schwesig deutlich. Ich denke, das Baby ist in guten Händen.

Sie sprachen von der politischen Brisanz des Stoffes – die hat eher noch zugenommen, seit Sie den Roman geschrieben haben ...

Man hat fast jedes Mal, wenn man in die Zeitung schaut, das Gefühl, da hat jemand „Endland“ gelesen und das umgesetzt, gerade erst Trumps Entsendung der Soldaten an die mexikanische Grenze. Auch davor gab es viele Momente, in denen ich dachte, die AfD braucht ja gar nicht an die Macht zu kommen, damit gewisse Weichen gestellt werden.

Auch andere Parteien bedienen sich der Mechanismen der Angst.

Das ist ein Problem. Für mich ist „Endland“ ein AfD-Buch: Ich habe darin deren Parteiprogramm umgesetzt, um die Frage aufzuwerfen: In welcher Welt wollen wir leben? Die Welt von „Endland“ ist inzwischen zum Teil auch eine CSU-Welt, gerade unter Horst Seehofer.

Ihnen geht es aber nicht nur um die Flüchtlingspolitik der AfD, sondern auch deren andere Ziele: der Austritt aus der EU, die Wiedereinführung der Wehrpflicht, das Festhalten an der Atomkraft, die Abschaffung der Arbeitslosenversicherung und vieles mehr.

Ja, es geht um die Frage: Was bedeutet es für junge Menschen, wenn dieses Programm umgesetzt wird? Denn die würden diese Politik ausbaden müssen, von der Wehrpflicht bis zur Leugnung des vom Menschen verursachten Klimawandels – das kann man leicht sagen, wenn man 60+ ist. Ich wollte all das auf den Alltag herunterbrechen. Der Umgang mit Flüchtlingen – oder, in der Sprache des Stückes und auch der AfD: mit „Invasoren“ – ist ja nur ein Punkt. Wenn ich in Schulen über „Endland“ spreche, klammere ich das Thema Flucht gerne komplett aus und erkläre: „Ihr seid dann alle wehrpflichtig. Ihr müsst die Grenzen per Schießbefehl beschützen. Der Alltag insgesamt wäre beeinflusst.“

Was treibt Menschen wie ihre eine Hauptfigur Anton, was treibt junge Menschen überhaupt zu dieser Politik?

Anton ist ein Sucher. Er sucht weniger eine Politik, der er folgen kann, sondern vielmehr einem Menschen, dem er folgen kann. Er ist innerlich verunsichert, aufgewachsen in schwierigem Elternhaus; ich bediene da durchaus einige Klischees. Aber wenn man sich die Biografie von Radikalen anschaut, gibt es dort häufig die vaterlos Aufgewachsenen, die auf der Suche sind nach autoritären Vorbildern. So einer ist Anton.

Dieser Anton wird zu einem Instrument einer Politik der Lüge: Er wird in ein Flüchtlingslager eingeschleust, um dort ein Bombenattentat zu verüben, was den Geflüchteten zur Last gelegt werden soll. Auch dieses Szenario wurde von der Wirklichkeit eingeholt Stichwort Franko A., der als Syrer getarnt terroristische Akte geplant haben soll.

Da ist „Endland“ fast zu einem historischen Roman geworden. Wir hatten genau über die Stelle viele Diskussionen im Verlag, wo manche meinten, das gehe nun wirklich zu weit. Ich konnte mir das sehr gut vorstellen, und dennoch war es ein unheimlicher Moment, als es tatsächlich passierte.

Da sich das nun bewahrheitet hat, was, befürchten Sie, könnte noch real werden?

Dass die AfD in absehbarer Zeit die Regierung stellt, wird dystopisch bleiben. Meine Befürchtung ist eher – und das erleben wir zum Teil schon –, dass Parteien wie CDU und SPD sich das Vokabular der AfD aneignen. Der Ton ist schärfer geworden, und damit einher geht eine soziale Kälte. Statt zu sagen „Wir machen das aber anders und zwar aus den und den Gründen“, scheint es eine Mentalität zu geben, gewisse Inhalte zu übernehmen, bevor man noch mehr Wähler verliert. Das ist meine größte Sorge. Andererseits zeigt sich gerade durch die Zugewinne der Grünen, dass es viele Menschen gibt, die dieses Spiel nicht mitspielen.

Die Alternative zu dieser sogenannten „Alternative für Deutschland“ wäre ..?

Der Noah im Buch geht einen anderen Weg, letztlich auch einen radikalen: Er geht in den Untergrund, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Vielleicht reicht es einfach schon, sich mit Schicksalen zu beschäftigen, Nachrichten zu prüfen und in Kontakt zu treten, zum Beispiel mit Flüchtlingen. Das ist leichter gesagt als getan. Ich habe lange in Mecklenburg-Vorpommern gelebt – der Hass und das Misstrauen dort sind groß. Es gibt aber kaum Möglichkeiten, Flüchtlinge kennenzulernen. Da greifen stumpfe Parolen viel leichter, weil niemand sie überprüfen kann.

Was erhoffen Sie sich von dem Stück?

Dass man sich wieder mehr mit der AfD auseinandersetzt, vor allem damit, was wirklich in ihrem Programm drinsteht. Ich habe nämlich den Eindruck, dass viele nicht wissen, was sie da wählen.

Das Stück

Der junge Anton ist im Endland aufgewachsen, in der die AfD (hier heißt sie „Die Nationale Alternative“) regiert. Das soziale Sicherungssystem ist torpediert, die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Soldaten bewachen die Grenzen. Anton ist einer von ihnen – und soll, verkleidet als Flüchtling ein Flüchtlingslager auskundschaften und dort zu Propagandazwecken ein Attentat verüben. Sein bester Freund Noah aber geht in den Widerstand. Und dann lernt Anton die geflüchtete Fana kennen.

Martin Schäubles brisanter Roman (Hanser, 224 Seiten, 15 Euro) kommt als Uraufführung ans Junge Schauspiel. Die (ausverkaufte) Premiere ist am 9. November im Ballhof zwei. Regie führt Paul Schwesig, der dort zuletzt „All das Schöne“ inszenierte.

Von Stefan Gohlisch