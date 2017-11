Gut-drauf-Sein gewinnt Herzen: Bob Fredericks (Harvey Keitel) und seine Französischlehrerin (Joséphine de la Baume) verstehen sich prächtig.

© Foto: Studiocanal

Kino

„Madame“ – Aschenputtels großer Tag

Mit einem perfekten Dinner will ein reicher Amerikaner einen Kunst-Coup landen. In „Madame“ (Kinostart am 30. November) gibt Toni Colette ein furchterregendes Oberklassen-Biest und Almodóvar-Muse Rossy De Palma ein Dienstmädchen, das einen Abend lang Dame von Welt spielen soll.