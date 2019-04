Hannover

Keltisch-orientalische Klangtopographien, Gesänge, die unter die Haut gehen, filigrane Rhythmusgeflechte, Musik voller Wärme und Harmonie: Loreena McKennitt bezaubert mit ihrer atmosphärischen Musik 2200 Zuhörer im vollen Kuppelsaal.

Mit Harfe, Gitarre, Bouzouki, Oud, Geige, Cello, irischer Flöte, Akkordeon, Piano, Keyboard und Perkussion erschaffen Kanadierin und ihre exzellente, fünfköpfige Band einen ganz eigenen Klang-Kosmos aus Folk, Pop und Weltmusik. Über allem schwebt Ihre helle, glasklare Stimme, die sie geschwind in höchste Sopran-Höhen schnellen lässt, und die sie in ihrer tieferen Mezzosopran-Lage auch mal mit Hauchen versieht.

McKennitt präsentiert auf dieser „Lost Souls“-Tour viele neue Songs vom gleichnamigen Album. Die Bühne, mit fünf großen Kerzen-Kandelabern, ist zu Beginn in stimmungsvolles blau-violettes Licht getaucht.

Mit dem ruhigen Stück „Bonny Portmore“ (Album „The Visit“) eröffnet McKennitt ihr Konzert und verbreitet Ruhe und Entspannung. Es folgen wunderschöne Songs wie „A hundred Wishes“, „The Ballad of the Fox Hunter“, „ Spanish Guitars and Night Plazas“ von der aktuellen CD. Wundervoll „The two trees“, mit lyrischen Yeats-Text.

Klasse ihre einfühlsam spielenden Musiker. McKennitt gibt ihnen Raum für Soli. Der Sound ist schön transparent, zuweilen arg höhenbetont. McKennitt, die als eine der wenigen wirklich unabhängigen Künstlerinnen gilt, erzählt viel: von Ihren Reisen zu keltischen Kultstätten und von Natur-Erlebnissen, spricht über den Klima-Wandel und kritisiert die „Fortschritts-Falle“, die zu schnelle technische Entwicklung. Und gibt den Rat, mal im Wald spazieren zu gehen – aber vorher das Smartphone ausschalten.

Mit dem träumerischen Song „Lost Souls“ verabschiedet sie sich. Doch verlorene Seelen gibt es nicht. Stattdessen beseelte Gesichter, Jubel, stehende Ovationen.

Von Christian Seibt