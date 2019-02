Stockholm

Die Vorsitzende des Vergabekomitees des Literaturnobelpreises, Sara Danius, verlässt endgültig die Schwedische Akademie. Man habe entschieden, den Vorsitz von Danius vorzeitig zu beenden, teilte die Akademie am Dienstag mit. Beide Seiten hätten eine angemessene Übereinkunft getroffen, womit die Literaturwissenschaftlerin offiziell ihren Posten in der Akademie verlasse. Danius werde für ihre Impulse zu neuen Denkweisen und ihre starke persönliche Präsenz in Erinnerung bleiben.

Nach Korruptionsskandal : Danius war weiter Mitglied der Akademie

Danius hatte ihre Arbeit als Ständige Sekretärin des Gremiums im Zuge des Belästigungs- und Korruptionsskandals bei der Akademie im April vergangenen Jahres niedergelegt. Offiziell war die 56-Jährige aber weiter Mitglied der Akademie geblieben, da deren Statuten bislang keinen Austritt vorgesehen haben.

Der Skandal bei der Schwedischen Akademie dreht sich um die mittlerweile ausgetretene Dichterin Katarina Frostenson und ihren Ehemann Jean-Claude Arnault. Dieser wurde Anfang Dezember von einem Berufungsgericht in Stockholm wegen Vergewaltigung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Wie bereits gegen das Urteil der Vorinstanz ging er dagegen in Berufung. Die Akademie wirft den beiden auch vor, die Literaturnobelpreisträger vorab ausgeplaudert und damit gegen ihre Geheimhaltungspflicht verstoßen zu haben. Wegen des Streits war 2018 kein Literaturnobelpreis vergeben worden.

Von RND / dpa