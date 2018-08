Hannover

Diesem Anfang wohnt ein Ende inne: Mit dem traditionellen Hoffest wird an diesem Sonnabend die neue Spielzeit des Schauspielhauses eröffnet. Es ist zugleich die letzte von Intendant Lars-Ole Walburg (53). Ein Interview darüber, was kommt und was geht – und seine Abschiedsinszenierung von Erich Marias Remarques „Der schwarze Obelisk“.

Wie ist die Stimmung? Fühlt es sich nach Endzeit oder nach Aufbruch an?

Auf keinen Fall nach Endzeit. Es ist schön, dass der bevorstehende Intendanzwechsel wenig Einfluss hat auf unsere derzeitige künstlerische Arbeit. Einige Spieler haben ein Angebot von meiner Nachfolgerin Sonja Anders bekommen, andere nicht, sich aber Hoffnungen gemacht. Das wird registriert, hat aber nicht zu Unruhe geführt. Es fühlt sich nach einer leistungsstarken Truppe an, die gewillt ist, die verbleibende Zeit in Hannover bestmöglich zu nutzen.

Und auf der Verwaltungsebene?

Ich versuche seit Jahren, die leider immer zahlreicher werdenden Bürokratisierungstendenzen zu bekämpfen. Das wird aber im Theater wie insgesamt in unserer Gesellschaft immer schwieriger. Inzwischen reicht beispielsweise der Investitionsetat nicht einmal mehr, um alle neuen Verordnungen und Vorlagen zu erfüllen. Wir müssen um das Barocke des Theaters kämpfen.

Sie gehen mit Genuss an die neue Spielzeit heran?

Genau. Die nächsten Tage bis zur Premiere von „Der schwarze Obelisk“ werden anstrengend, aber dann bin ich mehr oder weniger durch. Das ist ja der Vorteil einer letzten Spielzeit. Man muss keinen neuen Spielplan machen, die Ensemblepflege ist abgeschlossen. Viele von den Tagesaufgaben fallen weg, und man kann sich mit Lust und Liebe auf das konzentrieren, was einem am wichtigsten ist: die einzelnen Produktionen der Spielzeit. Darauf freue ich mich.

Warum nur eine Regiearbeit?

Es gab in den neun Hannover-Jahren so viele Regisseure und Regisseurinnen, die wir gern zur letzten Spielzeit eingeladen hätten. Was aber durch die mögliche Anzahl von Produktionen ohnehin nicht geht. Deshalb muss ich nicht unbedingt zwei Positionen besetzen. Außerdem kommt für mich über den Jahreswechsel noch eine Uraufführung am Berliner Ensemble dazu.

Sie werden nach Hannover komplett frei arbeiten?

Ja. Regisseur ist schließlich mein Beruf.

Weil die Erfahrungen als Intendant so schlecht waren?

Nein. Grundsätzlich habe ich total Lust, wieder ein Haus zu übernehmen. Aber als ich damals aus Basel weg bin, habe ich eine sehr kluge Lebensentscheidung getroffen und ein Sabbatical gemacht, ein komplett freies Jahr. Ich hatte damals das Gefühl, ich müsste einmal aus der „Kunstfließbandproduktion“ ausbrechen, um meinen Tank an Kreativität und Neugier wieder aufzufüllen. Ähnlich stelle ich mir das auch für die Zeit nach Hannover vor. Ich werde nicht nicht arbeiten; aber ich ballere mir die nächste Spielzeit auch nicht voll. Mit zunehmenden Alter entdecke ich auch den Luxus von Freizeit.

Sie bleiben auch erst einmal in Hannover.

Unsere jüngere Tochter macht gerade ein Austauschjahr in den USA. Wenn sie im nächsten Sommer wiederkommt, hat sie noch zwei Jahre bis zum Abi. Das möchte und soll sie in Hannover machen und nicht noch einmal die Schule wechseln. Und wir fühlen uns wohl in der Stadt.

Wenn Sie auf Ihre Zeit in Hannover zurückblicken: Was würden Sie anders machen? Was jederzeit wieder genauso?

Um mit dem Positiven anzufangen: Ich bin tatsächlich stolz, dass wir uns nie programmatisch verbogen haben, keine künstlerischen Konsensentscheidungen getroffen haben, auch in Zeiten, in denen es Zuschauertechnisch nicht optimal lief. Anders vorgehen würde ich im Kommunikationsverhalten. Man muss tun, woran man glaubt, aber die Weise, wie man es nach außen verpackt, war nicht immer die sensibelste. Das war manchmal nicht hilfreich und auch nicht sehr klug, da wir einige theaterliebende Menschen verprellt haben. Und wenn in dieser Beziehung etwas kaputtgeht oder ins Stocken gerät, braucht man Jahre, um es wieder hinzubiegen. Manche Dinge haben wir auch einfach übersehen im Stress der alltäglichen Arbeit. Zum Beispiel war mir bis zu den Verhandlungen über die Einführung einer Theater-Flatrate für Studierende gar nicht klar, wie wenig wir in deren Köpfen vorkommen.

Hat sich die Flatrate bewährt?

Ja, sie geht auf. Sie bewirbt sich selbst durch Mund-zu-Mund-Propaganda und natürlich durch positive Theatererlebnisse, die Studierende bei uns im Haus haben. Und wir haben mit den Asten tolle Kooperationspartner, die selbst am Erfolg der Theater-Flatrate interessiert sind. Bei einigen Vorstellungen der letzten Spielzeit war an der Abendkasse noch so viel Betrieb, dass wir den Beginn künstlich verzögern mussten. Das waren Studenten.

Welche künstlerischen Erfolge bleiben Ihnen am meisten in Erinnerung?

Da fallen mir natürlich zuerst einmal die eigenen Arbeiten ein. Wenn man in wenigen Jahren Produktionen wie „Wolokolamsker Chausee“, „Tod und Wiederauferstehung der Welt meiner Eltern in mir“ oder auch „Im Westen nichts Neues“ hinbekommt, dann ist das schon etwas Besonderes, worauf ich stolz bin. Aber es gab so viele wichtige Inszenierungen in dieser Zeit. „Der Auftrag“ von Tom Kühnel und Jürgen Kuttner zum Beispiel oder die Arbeiten von Thor (Thorleifur Örn Arnarsson, Regisseur unter anderem von „Hamlet“). Oder wie wir mit „Freie Republik Wendland“ den Nerv der Zeit getroffen haben. Ich glaube, da haben wir vieles richtig gemacht. Das Programmatische und die gute künstlerische Arbeitsmöglichkeit haben Hannover interessant gemacht für Künstler und Künstlerinnen von außen.

Es sind auch Leute großgeworden in Hannover, Regisseurin Mina Salehpour zum Beispiel.

Das hat etwas mit Vertrauen zu tun, mit Festhalten, auch über längere Zeit. Kein Top-oder-Flop-Denken. Aber ich kann als Intendant nur die Richtung vorgeben und dann versuchen, über gute Personalentscheidungen diese zu verwirklichen. Ob dann dieses Besondere entsteht oder nicht, ergibt sich aus den miteinander arbeitenden Menschen. Und da kann ich nur sagen: Wo wir die Sehnsucht hatten, etwas künstlerisch anzugehen, haben wir es auch umgesetzt. Natürlich sind manche Sachen davon misslungen, das bleibt nicht aus. Aber der Mut zum Experiment, die Sehnsucht, unausgetretene Pfade zu wandeln, war immer vorhanden. Und das ist für mich auch der Sinn von Kultursubvention: Dinge auszuprobieren und zu wagen, an die sich ein Privattheater, das rein wirtschaftlich denken muss, eben nicht herantrauen kann.

Es gab, gerade in der Anfangszeit, einige Stimmen, die Ihnen zu viele Experimente vorwarfen, zu wenig Klassiker-Pflege ...

„Klassiker-Pflege“ – das Wort muss man sich mal vergegenwärtigen. Das klingt ja schon nach einer geriatrischen Prozedur. Die ewige Wiederholung eines Kanons finde ich zunehmend langweilig. Und ich konstatiere, dass es vielen Kollegen ähnlich geht.

Nun haben Sie sich als Stoff noch einmal Remarque ausgesucht. Warum?

Als ich „Im Westen nichts Neues“ gemacht habe, dachte ich noch gar nicht an eine Trilogie. Ich suchte einen Stoff zur hundertjährigen Wiederkehr des Beginns des Ersten Weltkrieges. Erst durch die Beschäftigung mit Remarque habe ich gemerkt, welche Qualitäten seine Art zu schreiben für die Bühne hat. Seine Bücher sind voll mit interessanten Figuren und saftigen Situationen. Dadurch kam es zu der Idee mit „Die Nacht von Lissabon“. Denn zu dem Zeitpunkt ging es mir ein wenig auf die Nerven, dass überall in den Theater Flüchtlinge auf die Bühne gestellt wurden. Ich fand das zu plakativ und wollte einen klügeren Umgang mit dem Thema Flucht finden. In „Die Nacht von Lissabon“ springt einem sofort ins Auge, dass erst vor 70 Jahren deutsche Menschen in derselben Situation wie die heutigen Flüchtlinge waren und ebenso angewiesen auf Empathie und Mitgefühl der europäischen Bevölkerung. Erst nach dem Erfolg der Premiere keimte die Überlegung, über eine Remarque-Trilogie einen Bogen über ein ganz besonderes Kapitel deutscher Geschichte zu spannen.

Es geht jetzt in die Zeit zwischen den Weltkriegen.

Ja. „Der schwarze Obelisk“ war überhaupt das erste Buch von Remarque, das ich gelesen habe, in der Schulzeit. Und es ist auch sein witzigstes Buch. Der Untertitel, „Geschichte einer verspäteten Jugend“, ist das eigentliche Zentrum des Romans. Es geht um die Entwicklung eines jungen Mannes, der versucht, seine durch den Krieg nicht mögliche Jugend nachzuholen und mit seinen 25 Jahren vielleicht etwas zu naiv in dieser Welt steht, die ihn überfordert. Mein Wunsch ist, das sich etwas überträgt aus dieser Zeit heraus: Wenn die äußeren Bedingungen einen überfordern, neigt der Mensch dazu, sich nur noch für die Jetztzeit zu interessieren und jede Form von Vergangenheitsbewältigung und jeden Ausblick in die Zukunft zu vermeiden. Da sehe ich schon deutliche Analogien zu unserem Leben.

Womit wir wieder bei Ihrem ureigenen Thema sind: dem Theater als Ort der Utopien.

Wobei es beim Obelisken nie um die Entwicklung von Utopien geht und ich bei der Inszenierung auch ausblenden muss, dass wir bereits wissen, was noch kommt. Der Zuschauer trägt das historische Wissen ohnehin in den Abend hinein, und wir werden uns nicht klüger stellen, als es die handelnden Personen sind. Mein Wunsch, alle drei Stücke einmal hintereinander zu zeigen, lässt dann im dritten Schritt die Nazi-Zeit ohnehin folgen.

Gibt es ein Projekt, das sie gerne noch in Hannover realisiert hätten, aber nicht mehr schaffen?

Auch wenn es derzeit noch nicht geplant ist, habe ich das Gefühl, ich werde noch etwas machen in dieser Spielzeit. Ich habe über die Jahre immer wieder Sehnsucht nach Theater in der Stadt, an einem ungewöhnlichen Ort, gehabt. Nach der Premiere von „Der schwarze Obelisk“ bin ich mit meinem Team verabredet. Wir werden uns eine Woche einschließen und darüber nachdenken. Vielleicht ein Abschiedsgeschenk an die Stadt.

Was raten Sie Ihrer Nachfolgerin?

Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Bislang bin ich sehr froh, wie professionell und reibungslos ihre Vorbereitung abläuft. Natürlich muss sie jetzt Entscheidungen treffen, die nicht jedem passen, und trotzdem ist der Vorgang von Fairness und Respekt getragen. Ich wünsche ihr wirklich das Beste. Ich glaube, es wird gar nicht so einfach nach uns, weil wir in den Jahren eine Menge abgegrast haben. Und Sonja Anders und wir kommen ja aus einer ähnlichen Theaterecke. Aber wir hinterlassen ihr sehr gute Verhältnisse, und sie hat daher denkbar gute Startbedingungen.

Das Motto dieser Spielzeit ist: „It’s better to burn out than to fade away“. Brennt es schon?

Wie gesagt: Ich bin froh, dass es sich noch nicht nach Ende anfühlt. Wir wollen hier erst einmal einen künstlerischen Abschluss finden. Zum Abschiednehmen und Weinen – manche werden vielleicht auch froh sein, wenn ich weg bin – wird noch früh genug Zeit sein. Das Feiern ist im Moment noch nicht Thema.

Die Spielzeit-Eröffnung

Der Beginn der Spielzeit wird am Sonnabend, den 25. August, mit dem großen Hoffest gefeiert. Schauspielhaus und umliegende Institutionen wie Kunstverein und Kommunales Kino bieten ab 15 Uhr ein buntes Programm vom Kinderschminken über Lesungen bis zu Live-Musik. Der Eintritt ist frei. Fünf Euro kostet allerdings die Karte für die um 20 Uhr beginnende Hoffestgalashow im großen Haus.

Am darauf folgenden Wochenende geht es richtig los: „Der schwarze Obelisk“ eröffnet am 31. August die Spielzeit im Schauspielhaus, „Der Club“ am 1. September in Cumberland, „Nathan“ tags drauf im Jungen Theater im Ballhof.

