Dies ist eine Geschichte von Lug und Trug, vom Spiel der Throne, von einem Imperium, das zurückschlägt, wieder und wieder, und nicht zuletzt eine Geschichte darüber, wie Geschichte von den Siegern geschrieben und verfälscht wird. Es ist „Eine neue Geschichte der alten Sachsen“ – so lautet der Untertitel der neuen Ausstellung im Landesmuseum: „Saxones“. Und sie ist eine Sensation.

Eine Landesausstellung, realisiert vom Niedersächsischen Landesmuseum in Hannover und dem Braunschwiegischen Landesmuseum, finanziert unter anderem vom Land, der Kulturstiftung der Länder und der Stiftung Niedersachsen, nacheinander in den beiden Städten zu sehen. „Hier kommt zusammen, was zusammen gehört“, findet Katja Lembke, die hannoversche Museumsdirektorin.

Erklärt wird, wie das so war, mit diesen mystischen Sachsen im ersten nachchristlichen Jahrhundert, die angeblich so „sturmfest und erdverwachsen“ allen inneren und äußeren Feinden trotzten, wie es im 1926 geschriebenen „Niedersachsenlied“ heißt, das gleich am Eingang der Ausstellung zu hören ist.

Die Schau bündelt die jüngsten Forschungsergebnisse aus den vergangenen 30, 35 Jahren und zeichnet eine ganz andere Geschichte als in der Legendenbildung.

850 Exponate – darunter ein gutes Drittel aus dem eigenen Bestand – erzählen im Landesmuseum von den Menschen, die damals, teils weit verstreut, im heutigen Niedersachsen und Westfalen lebten, die sich alles Mögliche nannten, nur nicht „Sachsen“ – der Begriff „Saxones“ kam von außen, von den Römern. Erst im achten Jahrhundert gaben sie selbst diesen Namen, vereint im Kampf gegen die verhassten Frankenkönige.

Drei Qualitäten zeichnen die Ausstellung besonders aus, findet Lembkes Braunschweiger Kollegin Heike Pöppelmann: Sie sei ein „Lehrstück für die dynamische Entwicklung von Identitäten“. Sie erzähle die Genese Europas und biete „einfach eine tolle Geschichte“.

Erst im zehnten Jahrhundert setzte sich ein Mönch daran, einen heldenhaften „Tatenbericht der Sachsen“ zu schreiben, zusammengeklaubt aus unklaren Quellen und ein gutes Stückweit zusammenfantasiert. Widukind hieß er, war Namensvetter und wohl auch Verwandter jenes Herzogs, der bis heute im „Niedersachsenlied“ besungen wird. Warum er das tat? Weil er es konnte.

„Saxones“ räumt mit solcher Legendenbildung auf und zeigt, auf wie wackligen Beinen jedes völkische Denkens steht. „Identitäten sind soziale Konstrukte – im 1. Jahrhundert genauso wie heute“, lautet der letzte Satz, der in der Ausstellung zu lesen ist. Diese Geschichtsstunde könnte aktueller nicht sein.

Die Ausstellung läuft bis 18. August im Landesmuseum und wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet. Dazu ist ein üppiger Katalog erschienen. Er kostet 28 Euro. Mehr Informationen finden Sie hier.

Von Stefan Gohlisch