Hannover

Die Linguistin Reyhan Şahin, die als Rapperin unter dem Namen Lady Bitch Ray bekannt ist, legt großen Wert auf eine korrekte Rechtschreibung. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erzählte sie, dass sich ihre Freunde oft darüber lustig machten, wenn sie Kommata-Fehler korrigiere. Die 38-Jährige sagte: „Was ich gar nicht mag, sind Menschen, die sich beim Schreiben von Texten gar keine Mühe geben bezüglich der Orthographie oder der Gendersprache.“ Sorgfalt bei der Rechtschreibung ist für Şahin auch im Internet und 20 Jahre nach der Einführung der Rechtschreibreform am 1. August 1998 wichtig. „E-Mails sind mittlerweile so etwas wie Briefe für mich und sollten ordentlich geschrieben werden.“

Dieser Ansicht ist auch der Publizist Wolf Schneider. Der langjährige Leiter der Henri-Nannen-Schule in Hamburg sagte dem RND: „Wer Fehler im Anschreiben macht, hat auch heute weniger Erfolg bei der Jobsuche – selbst wenn die Bewerbung per Mail verschickt wird.“ Der 93-Jährige gehörte vor 20 Jahren zu den Gegnern der Rechtschreibreform. Heute ist er gelassener. „Das Thema kann mich nicht mehr bewegen. Das Auge hat sich an das neue Schriftbild gewöhnt.“ Dennoch befolge er bis heute nur eine einzige der nun bereits in die Jahre gekommenen Regeln: das Doppel-s nach Vokal. „Es macht Sinn, dass Schoß und Schloss nicht wie früher gleichgeschrieben werden“, begründete Schneider diese Entscheidung.

