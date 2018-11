Hannover

Sein oder nicht sein, to be or not to be – das ist eine existenzielle Frage. Und vor lauter Sprichwörtlichkeit zur Witznummer verkommen: „To beer or not to beer“, Bier oder kein Bier. „Wir macht man daraus wieder etwas Existenzielles?“ – das ist hier die Frage. Die Antwort des Künstlerkollektivs Slavs and Tartars: Man überträgt es in den muslimischen Raum, Alkoholverbot und so. Und so kommt der Kalauer nun im Kunstverein zu ästhetischen Ehren: in arabischen Schriftzeichen auf Blechschild mit bierschäumendem Hintergrund.

Eine Welt der Zeichen tut sich im Ausstellungsparcours des Kunstvereins auf. Bedeutungsebenen, vielfach ineinander verschachtelt, dabei voller Humor; hier kristallisiert sich auch ein Schwerpunkt des Direktorats von Kathleen Rahn in der hannoverschen Institution heraus. Die Künstler, drei Menschen aus aller Welt mit Wohnort, möchten dahinter zurücktreten; die beiden anwesenden Mitglieder wollen auch bitte – wenn überhaupt – nur mit ihren Vornamen, Kayam und Stan, erwähnt werden.

Aus einem Lesekreis sind Slavs and Tartars 2006 hervorgegangen. Damals, zwei Jahre nach der EU-Osterweiterung und dem Einzug westlicher Lebensart in den dortigen Ländern, wollten sie gucken, wie Kulturaustausch wohl in der Gegenrichtung funktionieren könnten. Mit den Schlagworten „östlich der Berliner Mauer und westlich der Chinesischen Mauer“ umreißen sie ihr Forschungsgebiet.

Die Ergebnisse präsentieren sie in Skulpturen, Performances, Filmen und Installationen, teils raumgreifenden. Schriftzeichen, Lautmalereien, Wortfetzen überall. Bücher werden zum Kebab aufgespießt. Ein Film preist Wissensaneignung durch die Hintertür an und denkt die sexuellen Konnotationen gleich mit. Und Auslegeware ehrt den in Vergessenheit geratenen deutschen Schriftsteller Johann Georg Hamann (1730–1788), einem ausgemachten Schweinigel.

„Made in Germany“ war der favorisierte Ausstellungstitel. Er wurde verworfen, weil er in Hannover bekanntlich anderweitig belegt ist. Nun wandelt man durch eine Schau namens „Sauer Power“, worin sich die Vorliebe der Künstler für die Fermentierung niederschlägt – ein Prozess, bei dem Vergängliches vergoren und so haltbar gemacht wird.

Das verstehen sie ebenso kulinarisch (am Ende des Parcours gibt es einen Ayran) wie allegorisch: als Sinnbild kulturellen Austausches.

Slavs and Tartars arbeiten international und denken global. Und Humor, sagt Kayam, ein Texaner mit persischen Wurzeln, sei dabei eine wichtige Strategie. Das schlägt sich nieder in einem faustförmigen Spiegel im zweiten Raum der Ausstellung. Auf den ersten Blick sieht es aus wie der türkische Stinkefinger mit Gewürzgurke: „Es gibt auch ein ägyptisches Sprichwort“, sagt Kayam: „Das Leben ist wie eine Gurke: Mal hat man es in der Hand, und mal ist es im Arsch.“ Man muss es nur richtig lesen können.

„Sauer Power“ wird am 16. November um 20 Uhr eröffnet und läuft bis 27. Januar. Zur Ausstellung ist ein Künstlerbuch erschienen: „Slavs and Tartars: Wripped Scripped“ (Hatje Cantz Verlag, 152 Seiten, 30 Euro).

Von Stefan Gohlisch