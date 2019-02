Hannover

Es plätschert, laut hörbar, schon bevor man den zentralen Raum der neuen Ausstellung im Kunstverein betritt. Säulen stehen dort, alt aussehend und doch nur mit Fototapete versehen, daran Fresken mit biblischen Symboltracht und doch ganz modern als Tiefziehteile aus Kunststoff gefertigt. Aus einem davon fließt Wasser, rinnt über Hände wie Zeit, die vergeht. Vergänglichkeit und das Angehen der Kunst dagegen, sind wichtige Themen im Schaffen des ausgestellten Künstlers Manuel Graf.

Der Düsseldorfer Künstler, 1978 in Bühl geboren, stammt aus einer streng gläubigen Familie; von einem „heftigen Sektenhintergrund“ spricht er selber: „Ich bin aus einem theokratischen System in der Kunstwelt gelandet – das ist ziemlich ungewöhnlich.“ Religion, ihre Inszenierung und wie sie sich niederschlägt in Gedanken und Sprache, Symbolik und Architektur beschäftigen ihn schon lange. Diese Ausstellung im Kunstverein sei „das erste Mal, dass ich so frei und spielerisch mit religiösen Fragen umgehe.“

Graf arbeitet raumgreifend, mit analogen und digitalen Mitteln, schlägt Brücken von der heutigen Popkultur. Da sieht man in der Arbeit „Tears of als riesige Projektion den auf Abwege geratenen Hollywood-Star Lindsay Lohan: eine riesige Projektion eines Bildes, das sie in sozialen Netzwerken verbreitete und das die mit Islam Flirtende mit Schleier und Träne zeigt, davor Fresken mit Hähnen und Lämmern – Anspielung auf den Verräter Judas. Auch hier geht es um die Inszenierung des Glaubens, aber auch um Inszenierung durch Glauben.

Und auf der gegenüberliegende Seite hängt ein hohler Sarkophag aus Grafs Tiefzieh-Fresken, während im Hintergrund der umstrittene „Passsion Christi“-Regisseur Mel Gibson seinem blutüberströmten Hauptdarsteller James Caviezel Anweisungen gibt. „Obligation Towards the difficult Hole“, und es geht um jene Leerstelle, nämlich das verlassene Grab Jesu, das zu einem der Gründungsmythen des neutestamentarischen Christentums wurde.

In seinen „Doppelgänger“-Arbeiten geht es um Gegenstände (konkret: Stühle, die ihm Sammler zur Verfügung stellten), die er ins Digitale verlängert, die dank 3-D-Animation ein Eigenleben zu führen scheinen, ein Spiel mit Realität und Künstlichkeit. „Das sind letzten Endes kontemplative Bildschirmschoner“, sagt der Künstler etwas despektierlich über diese Werke; man habe sie schon „Post-Internet-Antiquitäten“ genannt.

Ob abstrakt im Glauben oder greifbar in seiner Tiefzieh- und Computerkunst: Nicht zuletzt geht es bei Graf um Oberflächen, um Leerstellen, die erst noch mit Inhalt gefüllt werden müssen. Sein und Nichtsein, Ideen und ihre Manifestation, die Transzendenz des Analogen ins Digitale – die Ausstellung mag anfangs nur plätschern. Am Ende steht eine Gedankenflut.

Die Ausstellung wird am 15. Februar um 20 Uhr eröffnet und läuft bis zum 14. April. Am 16. Februar steht Manuel Graf ab 12 Uhr zu einem Künstlergespräch zur Verfügung.

Von Stefan Gohlisch