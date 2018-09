Berlin

Die Berliner Behörden haben dem umstrittenen Kunstprojekt „DAU“ mit dem Nachbau einer Mauer mitten in Berlin aus Sicherheitsgründen die Genehmigung versagt. Das bestätigten Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) und Bezirksstadträtin Sabine Weißler (Grüne) am Freitag in einem Pressegespräch. Bedenken gab es vor allem bei der Verkehrssicherheit und beim Brandschutz. Trotz des Zeitdrucks hätten auch noch Unterlagen gefehlt wie etwa die Zustimmung der Anwohner, hieß es.

Bei dem Projekt des russischen Filmemachers Ilya Khrzhanovsky sollte vom 12. Oktober an vier Wochen lang ein ganzes Häuserkarree in Berlin-Mitte mit einer Betonmauer abgeriegelt werden. Besucher sollten vorgebliche Visa kaufen, um hinter der Mauer eine andere, fiktive Welt zu erleben, wie die Veranstalter ankündigten. Kern des Kunstprojektes sollte ein Film des Regisseurs über den sowjetischen Physiker und Nobelpreisträger Lew Dawidowitsch Landau (1908-1968) sein. „DAU“ im Titel des Kunstprojekts steht kurz für Landau.

Behörden wollten Vorlauf von einem Jahr für die Prüfung, hatten aber nur sechs Wochen

Normalerweise bräuchten Veranstaltungen dieser Größenordnung einen Vorlauf von etwa einem Jahr, sagte Weißler. Der Antrag für DAU mit den ersten konkreten Planungsunterlagen sei jedoch erst vor sechs Wochen eingegangen. Wesentliche Unterlagen kamen zum Teil noch deutlich später.

„Dem Veranstalter war es nicht möglich, einen sicheren Ablauf der Veranstaltung zu garantieren“, so das Fazit der Bezirksstadträtin. Nach der Katastrophe bei der Loveparade in Duisburg und dem Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche müsse jedoch Sicherheit die oberste Priorität haben.

Bereits die Ankündigung des Mauer-Projekts sorgte für Diskussionen

Um das Projekt war eine erregte Debatte entbrannt. Vergangene Woche hatten sich Schauspieler und andere Kulturschaffende in einer gemeinsamen Erklärung hinter das Vorhaben gestellt. Die Mauer sei keine platte Nachahmung, sondern ein Symbol für eine auch gegenwärtige, reale Gefahr. Zu den Unterzeichnern gehörten die Schauspieler Lars Eidinger, Iris Berben, Tom Schilling und Veronica Ferres.

Unter dem Motto „Wir wollen keine Mauer mehr sehen!“ hatten andere Prominente in einem Offenen Brief gegen das Projekt am Berliner Boulevard Unter den Linden protestiert. Zu den Unterzeichnern dieses Briefs gehören etwa Filmproduzentin Regina Ziegler, Dirigent Christian Thielemann, Journalistin Wibke Bruhns und die frühere Stasiunterlagen-Beauftragte Marianne Birthler. Mit federführend war die Initiatorin des Holocaust-Mahnmals, Lea Rosh.

Von dpa / RND