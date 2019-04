Hannover

Spiel, das Wissen schafft: Den mit 7777 Euro dotierten Kulturpreis „pro visio“ 2018 der Stiftung Kulturregion Hannover erhält die Bürgerinitiative Raschplatz für das Gamification-Projekt „Pavillon Prison Break“.

Der renommierte Kulturpreis wird seit 2002 jährlich retrospektiv für Projekte des Vorjahrs vergeben und würdigt außergewöhnliche, innovative Leistungen von Kulturschaffenden in der Region Hannover. Diesmal gewinnt ein interaktives Zeitreise-Spiel, das die digitale Welt mit der analogen verbindet. Dabei gilt es Rätsel im Pavillon sowie an anderen Orten der Stadt zu lösen, wobei auch spannende historische Tatsachen zur Stadt und zu historischen Personen erfahrbar werden.

„Ein zeitgemäßes Bildungs- und Kulturformat vor allem auch für jüngere Menschen“, so die Jury. Es wurde von Marcus Munzlinger und Justin Laura Hahn vom Pavillon initiiert und mit Game-Designern und vielen Interessierten von acht bis über 80 Jahren erarbeitet, entwickelt und auf den Weg gebracht wurde.

Im großen Saal der Theaterwerkstatt im Pavillon wurde der Preis von Stiftungsvorstand Heinrich Jagau überreicht, vor gut 100 geladenen Gästen aus Kultur, Politik und Wirtschaft. Feierlich-lockere Stimmung im Saal. Zu Beginn rappte Spax seinen Projekt-Titelsong: „Geschichten sind Wurzeln. Geschichten sind Wasser, ohne die wir verdursten.“

In seiner Begrüßung hob Jagau hervor, dass über die neuen Medien spielerisch besondere Orte in Hannover und ausgewählte geschichtliche Ereignisse erschlossen werden können. In seiner Laudatio lobte Gerd Dallmann, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in Niedersachsen, dass die Spielenden zu Forschern würden, in verschiedene zeitliche, gesellschaftliche und politische Epochen eintauchen können und zudem gemeinsames Spielen möglich ist.

Dann stellte Munzlinger das Game-Projekt mit einer Filmsequenz und Fotos vor. Erzählte von den Workshops. Mit einer Gesprächsrunde zum Thema „Gamification als kulturelles Medium“ endete der offizielle Teil. Danach die Feier, bei der das Spiel auch ausprobiert werden konnte. Spannend, informativ, verbindend – ein innovatives Spiel, das beständig weiter entwickelt wird und im Angebot bleibt.

Von Christian Seibt