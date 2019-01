Hannover

Silvester ohne Butler James und Miss Sophie? Kaum vorstellbar. Aber wer kennt schon „Die Wahrheit über Dinner for One“? Die erzählte jetzt Regisseur Florian Battermann von der Komödie im Theater am Aegi.

Die Zuschauer jedenfalls amüsieren sich bestens und erleben die fiktive Vorgeschichte von Jan-Ferdinand Haas: Er erzählt, wie es dazu kam, dass der Sketch von nur zwei Personen gespielt wurde. Anfangs waren es nämlich sechs – die stehen anfangs, fein aufeinander eingespielt, auf der Bühne.

Thomas Henniger von Wallersbrunn spielt den heftig unter Druck stehenden Theater-Direktor Edward Taylor. Der versucht, seine fünf ausgebuchten Silvestervorstellungen des Sketches „Der 90. Geburtstag“ zu retten. Das Problem: Seine Miss Sophie-Darstellerin ist schwanger, hat abgesagt. Als Ersatz kommt die Diva May Warden ( Manon Straché). Doch die Probleme reißen nicht ab. Denn Freddie Frinton, toll gespielt von Peter Nottmeier („ Switch Reloaded“), also Butler James, ist Wardens Ex-Gatte. Das zerstrittene Duo will nicht mehr gemeinsam auf einer Bühne stehen. Trotzdem, es gibt erste Proben – und viel Zoff.

Und dann kommen weitere Schauspieler abhanden, wie der lustig agierende Botond von Gaal als trinkfreudiger Henry King und der frisch spielende James-Dean-Typ Ferdinand Ascher als Laurence Hill Selbst Taylors treuergebene Regieassistentin Doris Cooper (Ronja Geburzky) verdünnisiert sich irgendwann. In jedem Fall haben Frinton und Warden bald ein Interesse, dass es keine Vorstellungen gibt – natürlich ohne hohe Konventionalstrafen zahlen zu müssen. Doch Taylor hat da noch eine Idee ...

Und dann spielen Nottmeier und Straché den Kult-Sketch, auf Deutsch zwar, aber sonst absolut authentisch. Jede Bewegung stimmt, jede Miene, jeder Satz, jede Betonung. Und natürlich auch die Stolperer und Nicht-Stolperer über das Tigerfell. Viele Lacher. Und am Ende großer Jubel.

Bis 19. Januar im Theater am Aegi.

Ende einer Ära

Großer Wermutstropfen: Vor der Vorstellung verkündete Regisseur und Theatermacher Florian Battermann verkündet das baldige Ende des regelmäßigen Bespielens des Theaters am Aegi mit Komödien. „Es reicht einfach nicht“, sagte er: „Die Kosten galoppieren uns davon.“ Es gäbe zu wenig Abonnenten. Ab 2020 werde es noch weiter vereinzelte Produktionen in der Spielstätte geben, aber nicht in der gewohnten Regelmäßigkeit.

Von Christian Seibt