„Sage nein!“ heißt das neue Album von Liedermacher Konstantin Wecker (71), auf dem er, so der Untertitel, „Antifaschistische Lieder von 1978 bis heute“ versammelt. Ein Interview zu den Zeichen der Zeit.

In Hannover wird gerade wieder Ihr „Jim Knopf“-Musical aufgeführt. Es gäbe also schönere Themen, über die wir sprechen könnten, als über Lieder gegen Faschismus.

Ja, freilich. Ich werde oft gefragt, ob ich stolz bin, dass meine alten Lieder von vor 30 Jahren noch so aktuell sind. Da muss ich sagen: Es erschreckt mich eher. Keiner, den ich treffe, hätte sich vorstellen können, dass es so schnell passieren kann.

Es scheint, als sei der gesellschaftliche Konsens, was sagbar oder auch nur denkbar ist, aufgekündigt worden.

Wahrscheinlich war bei vielen latent etwas vorhanden, und vielleicht hat man es deswegen in der Sensibilität des Schreibenden schon vor 20, 30 Jahren geahnt.

Ihre Auseinandersatzung begann mit den alten Nazis der alten Bundesrepublik. Wie unterschieden die sich von den neuen?

Ich habe mich zwar in der 68er-Zeit – wie wir alle – mit den Alt-Nazis auseinandergesetzt: Wir wollten sie aus den Vorstandsetagen raushaben und aus der Politik. Da gab es viel zu tun. Aber mein erstes politisches Lied, der „Willy“, dreht sich schon um Neonazis. Der Willy ist ja von Neonazis erschlagen worden; die alten haben nur drumherumgesessen. Und wenn wir mal ehrlich sind: Es gab von denen damals kaum welche. Meine Mutter, eine kämpferische Antifaschistin, hat einmal – da demonstrierten wir gegen die Republikaner – gesagt: „Da, schau mal, da drüben im Rathaus saß die braune Brut. Aber die Neonazis sind ja noch viel dümmer als die Nazis damals. Die müssten doch wissen, was passiert ist.“

Es gibt keine Entschuldigung mehr.

Ja, und es will mir nicht in den Kopf, wie irgendjemand auf dieser Welt wieder ein Faschist sein kann.

Aber dann heißt es doch „Ich bin ja kein Nazi, aber ...“

Ja, und dann lassen sich AfD-Abgeordnete mit Hitler-Wein fotografieren oder posieren vor Hitlers Haus zu dessen Geburtstag. Natürlich sind das auch Nazis – nicht alle. Aber wer sich mit Nazis abgibt, muss sich gefallen lassen, dass er Faschist genannt wird.

Gerade erst schrieben Sie in den sozialen Netzwerken, dass es doch Dinge gäbe, die Ihnen wieder Hoffnung machen, wie die Gegendemonstrationen in Chemnitz ...

Das ist schon sehr offensichtlich. Das schönste Erlebnis für mich war die „Unteilbar“-Demonstration in Berlin, weil dort Leute aus den verschiedensten Lagern zusammenkamen, viele Familien, Kinder. Es waren eben nicht nur die üblichen Verdächtigen – und ich meine das gar nicht despektierlich; ich bin froh, dass es die gibt. Aber hier zeigten ganz viele: Wir lassen uns unsere Demokratie nicht nehmen. Das Gegenteil von Rechtsextrem ist nunmal kein anderer Extremismus, sondern eben, nicht extrem zu sein.

Haben Sie den Eindruck, da entsteht eine neue Bewegung?

Ja, und die muss wachsen. Die kann nicht von oben diktiert werden. Seit vielen Jahren spreche ich nun schon davon, dass Politik und Spiritualität keine getrennten Dinge sind, sondern zusammengehören. Ich kann menschlichere Politik nur dann mache, wenn ich einen Zugang zur Spiritualität habe, die mir sagt, dass Menschlichkeit bedeutet, Mitgefühl zu haben, dass wir alle eins sind und nicht zu trennen in Rassen oder Arm und Reich, und dass wir eben auch Mitgefühl haben, nicht nur für Menschen oder Tiere, sondern auch für Pflanzen. An der Bewegung am Hambacher Forst gefällt mir als altem Anarcho sehr, dass es eine nicht-hierarchische ist.

Dann müssen Ihnen aber im Moment Leute wie Feine Sahne Fischfilet gut gefallen, oder?

Ich gehöre zu der Generation, die sie und ihre Lieder nicht wirklich kennt. Ich weiß aber, wer sie sind und wofür sie stehen, und das macht mir viel Spaß.

Wahrscheinlich ist es im Moment die berühmteste Band, deren Musik niemand gehört hat.

Wahrscheinlich (lacht).

Sie schreiben an anderer Stelle, dass die Riege der autokratischen alten Männer vermutlich nur ein letztes Aufbäumen des Patriarchats sind.

Das Patriarchat hat ausgedient und bäumt sich schrecklich auf. Wenn man sich überlegt, was da in Pakistan passiert ist mit der verurteilten Christin, wo wutverzerrte junge Männer die Todesstrafe fordern. das ist wie ein Hilfeschrei von Männern, die noch nicht in der neuen Zeit angekommen sind.

Deutsche Forentrolle nehmen aber nun ausgerechnet dieses Schicksal als Beispiel, dafür, um was für schreckliche Menschen es sich dort handelt, und nicht als Beleg dafür, dass man aus solchen Ländern fliehen möchte.

Genau so ist es. Es ist geradezu lächerlich, wenn uns jetzt die Neurechten erzählen, dass sie sich für Frauenrechte einsetzen.

Sie haben die Lieder Ihres Albums zum Teil neu eingespielt, teils auch mit Gastmusikern. Warum?

Es ist ein Unterschied, ob ich ein Lied, das ich vor 30 Jahren geschrieben habe, heute spiele oder es damals gespielt habe. Und „Sage nein“ zum Beispiel habe ich vor zwei Jahren schon einmal neu eingespielt, mit Conchita Wurst und einem türkischen Musiker, Genosse, möchte ich fast schon sagen. Jetzt, bei „Empört euch“ und Bella Ciao“, handelt es sich um Texte auf Farsi; das fand ich sehr interessant. Da singt ein afghanischer Künstler, Shekib Masadeq, ein ganz großartiger Musiker, der auf der Todesliste der Taliban steht. Und der eben „Bella Ciao“ in Afghanistan auf Farsi gesungen hat.

Ein altes Partisanenlied, das im Remix in diesem Jahr eine erstaunliche Zweitkarriere in Großraumdiscos gemacht hat.

Was das alles durchmachen musste ... Auch wenn niemand dort weiß, was er da singt (lacht).

Bereitet es Ihnen noch Freude, diese Lieder zu singen?

Da muss ich zuverlässig sagen, dass mir das Singen prinzipiell Freude bereitet – auch das Singen wütender Lieder, weil ich dann meine Wut herauslassen kann. Ich wäre sonst nicht mehr auf der Bühne. Ich genieße die Nähe zu meinem Publikum. Manchmal wird mir gesagt: „Das musst du mal auf dem AfD-Parteitag singen!“ So ein Quatsch: Es kann doch nur darum gehen, denen, die ähnlich ticken, Mut zu machen. Ich habe mich auch noch nie von einem rechten Autor überzeugen lassen, dass Faschismus toll ist, nur weil er schön geschrieben hat. Aber immer, wenn ich Dostojewski gelesen habe, wurde ich kurzfristig zu einem besseren Menschen.

Wäre es Ihnen, um zum Anfang zurückzukehren, lieber, mehr „Jim Knopf“ und weniger „Sage nein“ zu singen?

Natürlich. Vielleicht zehn Prozent meiner Gedichte, auch meiner vertonten Gedichte, sind wütend und aufschreiend. Auf die könnte ich verzichten und würde den ganzen Abend liebend gerne nur Liebeslieder singen und mich, wie ich es in meinem neuen Buch geschrieben habe, mit der „Suche nach dem Wunderbaren“ beschäftigen. Aber wenn es nicht anders geht.

Und es geht nicht anders?

Ich habe das große Glück, mehr als 70 Jahre in Frieden gelebt zu haben und mich in Friedenszeiten zum Pazifisten entwickeln zu können. Die große Chance, ohne Not denken lernen zu können, ist auch eine große Verantwortung. Ein syrisches Kind, das ab dem zweiten Lebensjahr nur noch Bombenangriffe kennt, kann das nicht.

Wie nahe sind wir am Abgrund?

Wir sind nahe am Abgrund. Das Einzige, was mir Hoffnung macht, ist: Geschichte muss sich nicht wiederholen. Sie darf sich auch nicht wiederholen. Wir haben jetzt die Chance, das, was in den 30er Jahren, passiert ist, zu verhindern. Ergreifen wir sie!

Konstantin Wecker live: am 27. November 2019 mit dem Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie im Kuppelsaal. Karten (41,25 bis 81,50 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch