Kommt die Flatrate fürs Kino?

Mit einer App in fast alle Kinos: In den USA gibt es bereits ein Abomodell nach dem Prinzip von Streamingdiensten. © Moviepass

Abosystem Moviepass

Filme auf der großen Leinwand sehen – so oft man will: Abosysteme könnten eine sterbende Institution retten. In den USA wird bereits ein Bezahlmodell nach dem Vorbild von Netflix und Co. getestet.

Washington. Jeden Tag ins Kino: Das gibt es in den USA seit Kurzem bereits für 10 Dollar (8,50 Euro) im Monat. Die App Moviepass gilt nicht in jedem Haus, aber in den meisten. 91 Prozent Abdeckung verspricht das Unternehmen mit großen Franchises wie Cinemark oder Regal Cinema im Rücken.

Wie funktioniert das? Mithilfe einer Art Kreditkarte und der App bekommt der Nutzer ganz regulär sein Ticket zum Vollpreis, bezahlt wird es allerdings nicht aus der eigenen Tasche, sondern von Moviepass selbst, die Ende Oktober 600 000 Nutzer hatten. Auf diese Weise macht die Firma theoretisch mit jedem Kinobesucher, der für mehr als 10 Dollar im Monat ins Kino geht, ein Minus, will das aber durch die Auswertung der Daten, spezielle Deals mit den Kinos und Werbung wieder reinholen. Nicht alles ist allerdings in der Flatrate enthalten, 3-D- und Imax-Vorstellungen müssen regulär gezahlt werden.

Hollywood fühlt sich bedroht

Die Flatrate-Idee klingt nach Streamingdienst, auch dort bezahlt man oft einen Standardpreis unabhängig von der Quantität der Nutzung. Und so gehört zu den Gründern von Moviepass auch tatsächlich Mitch Lowe, der schon an der Entwicklung von Netflix beteiligt war.

Hollywood fühlt sich durch die Marktdominanz von Streamingdiensten wie Netflix und Amazon bedroht – wenig überraschend, wenn man sieht, wie sich diese Mitbewerber in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Das All-you-can-watch-Bezahlmodell ist für eine ganze Generation selbstverständlich geworden. Die deutschen Kinos hingegen haben 2016 zwölf Prozent weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr. Viele schrecken die Ticketpreise ab, die im Durchschnitt offiziell zwar bei 8,50 Euro liegen, aber mit Überlänge, guten Plätzen und 3-D schnell auf 15 bis 17 Euro steigen können.