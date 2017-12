Komm, wir lesen Weihnachtsgeschichten

Hannover. „Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der Kindheit. Wir Großen sollten uns daran erinnern, wie das war. Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit“, hat Astrid Lindgren einmal gesagt. Und recht hat sie. Besonders die Vorfreude auf Weihnachten im Advent gehört für viele Erwachsene wohl zu den intensivsten Erinnerungen an die eigene Kindheit. Eine ideale Zeit also für Eltern mit ihren eigenen Kindern gemeinsam in Büchern zu schmökern.

Das sind unsere Empfehlungen:

Karen Duve: „Weihnachten mit Thomas Müller“. Galiani, ab 6 Jahren, 10 Euro. Quelle: Verlag

Der Thomas Müller in dieser Geschichte spielt nicht beim FC Bayern. Er ist ein Bär. Ein abgeliebter Stoffbär, der von seinem sechsjährigen Besitzer mitgeschleppt wird zum Last-minute-Weihnachtseinkauf. Und der dann vergessen wird in dem großen Kaufhaus, während seine Besitzerfamilie wieder rausfährt in den Vorort, um Weihnachten zu feiern.

Thomas Müller bleibt zurück in der verlassenen Einkaufszone, in der außer böswilligen Taxifahrern und einer gefährlich aussehenden schwarzen Wanderkatze niemand mehr unterwegs war. „Nenn mich Panther. Panther, Kaiser über alle Wanderkatzen“, sagte die Katze. „Oh, Sandra Kaiser, das ist aber ein schöner Name“, sagte Thomas Müller, der immer noch Wasser in den Ohren hatte, denn die Taxifahrer hatten ihn in den Brunnen geworfen. Dann fällt ein Stern vom Himmel und außer dem Bären und der Katze sieht ihn niemand.

Autorin Karen Duve war selbst einmal Taxifahrerin und hat einen ganzen Roman darüber geschrieben. Sie schafft es in dieser kurzen Geschichte, das Berührende einer Weihnachtsnacht mitten in der ganzen grotesken Banalität zu schildern. Bär und Katze machen sich auf den Weg durch den Schneeregen, es ist beinahe ein Abenteuerroman. „Ich kann nicht mehr“, sagt Thomas Müller, „meine Pfoten sind schon ganz durchgewetzt. Gleich kommt Holzwolle raus.“ Natürlich, denn es ist die Weihnachtsnacht, kommen sie glücklich zu Hause an. (jps)

Geht ans Herz, bleibt im Kopf