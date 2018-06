Hannover

Für Familien, Spezialisten, Kinder, Kenner und das Heimkino.

Für Familien

Was ist das? In diesem Wald ist eine Menge los: Er ist Schauplatz für „Rotkäppchen“, „Robin Hood“, die Artus-Saga und sogar für „Dracula“. All diese Geschichten werden in „Woodlands“ adaptiert, in Form eines originellen Legespiels, das es auch auf die aktuelle Empfehlungsliste der Jury „Spiel des Jahres“ geschafft hat.

Wie spielt es sich? Man wählt eine der Geschichten. Die sind in vier bis fünf Kapitel mit unterschiedlichen Aufgaben unterteilt; damit korrespondieren Folien, die sich später auf die individuellen Spielertafeln legen lassen. Davon bekommt jeder Teilnehmer eine und muss sie mit quadratischen Kärtchen belegen, die in unterschiedlichen Kombinationen Weg und Waldflächen zeigen. Beispiel: Auf einer Folie sieht man Rotkäppchen, außerdem einen Wegweiser, der weiter zur Großmutter führt, dazu leckere und giftige Pilze. Erstere soll das Mädchen einsammeln, letztere meiden, und die Spieler puzzeln ihm auf Zeitdruck einen Weg zusammen, der es genau richtig laufen lässt. Dafür gibt es Punkte.

Was taugt es? „Woodlands“ ist eine nette Erfahrung für Rätselfreunde, die nicht vereinsamen wollen. Aber auch mehr Knobelei als wirkliches Gesellschaftsspiel, weil es außer dem Wettbewerb nur wenig Interaktion gibt – ein sogenanntes Vielspieler-Solitär, dazu eines, zu dem manche Menschen befähigter sind als andere. Wer damit leben kann und gern knobelt, wird seinen Spaß haben. ★★★★★

Daniel Fehr: „Woodlands“.Ravensburger, für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren, etwa 37 Euro.

Für Spezialisten

Was ist das? Wenn ein Safe geknackt wurde, dessen einziger Zugang verschlossen blieb, wenn ein Magier gar zu ausdauernd verschwindet oder wenn ein Buch mörderische Tendenzen zeigt, dann sind das Fälle für Sherlock Holmes und Doctor Watson. Oder aber für aufstrebende Detektiv-Anwärter, die sich in dem Deduktionsspiel „Watson & Holmes“ an gleich 13 Fällen aus dem viktorianischen England versuchen können.

Wie spielt es sich? Jeder Fall kommt mit einer Akte daher. Auf der Rückseite steht im schönsten Holmes-Stil eine Einführung in die Geschichte, darunter der zu beantwortende Fragenkatalog. Dann nimmt man den dazugehörigen Umschlag mit Karten und verteilt diese auf dem Tisch. Sie repräsentieren Orte, Personen oder Gegenstände, die untersucht werden können. Die Rückseite liest sich wie ein Kapitel der Geschichte (freilich nicht immer in logischer Reihenfolge. Zusammenreimen müssen sich die Spieler den Tathergang jedoch selber. So weit funktioniert „Watson & Holmes“ wie ein Rätselkrimi. Und doch gibt es spielerische Elemente. Das beginnt damit, dass die Spieler Figuren steuern und – selten genug für das Genre – miteinander konkurrieren. In jeder Runde besetzen die Teilnehmer eine der Karten, die sie untersuchen wollen. Gibt es mehr als einen Interessenten, muss man auf das Recht, die Karte zu lesen, bieten. Man kann Karten mit Polizeichips blocken (und mit anderen Chips wieder zugänglich machen). Und am Ende geht es darum, als Erster die Karte mit der berühmten Anschrift 221 B Baker Street aufzusuchen und die Lösung des Fall zu präsentieren.

Was taugt es? „Watson & Holmes“ bietet erstklassige Krimi-Unterhaltung. Die Fälle sind clever, angenehm fordernd und doch lösbar. Es bewegt sich allerdings in einer Grauzone zwischen Knobelei und echtem Gesellschaftsspiel, geprägt von Wartezeiten, wenn ein Mitspieler mal wieder etwas länger braucht. Müßig zu sagen, dass man einen Fall nicht mehr als einmal spielen kann. Aber die „1“ auf der Schachtel deutet ohnehin auf mögliche Fortsetzungen hin. ★★★★★

Jesús Torres Castro: „Watson & Holmes“. Space Cowboys (Vertrieb: Asmodee), für zwei bis sieben Spieler ab zwölf Jahren, etwa 50 Euro.

Für Kenner

Was ist das? Mit dem ziemlich cleveren Würfelspiel „Ganz schön clever“ (wir berichteten) ist Wolfgang Warsch für das Kennerspiel des Jahres nominiert. Da macht er sich selber Konkurrenz: Denn auch sein „Die Quacksalber von Quedlinburg“ steht auf der Liste. Es erzählt von Scharlatanen, die sich aus seltsamen Zutaten wie Krähenschädeln und Fliegenpilzen Tränke brauen und hoffen, dass die ihnen nicht um die Ohren fliegen. Und es verbindet Mechanismen, die im schönsten Spieler-Denglisch „Bagbuilding“ und „Push your Luck“ heißen. Und bis wir erklärt haben, was das heißt, empfehlen wir, sich vorzustellen, wie Englischsprachige „Die Quacksalber ...“ aussprechen.

Wie spielt es sich? „Die Quacksalber ...“ dreht sich um die Zutaten der Tränke. Die gibt es in sieben Sorten, dargestellt als farbige Pappchips. Neun davon hat jeder Spieler anfangs, bewahrt sie in einem Beutel auf und kauft Runde für Runde neue hinzu – das ist das „Bagbuilding“. In jeder Runde ziehen alle Spieler gleichzeitig Zutaten-Chips aus ihren Beuteln und legen sie auf eine spiralförmige Leiste ihres jeweils eigenen Tableaus, das wie ein großer Kessel aussieht. Das machen sie so lange, bis sie freiwillig aufhören oder weiße (Knallerbsen-)Chips mit einem Wert von mehr als „7“ gezogen haben. Dann explodiert der Kessel – dumm gelaufen. Da war man mal wieder zu gierig. Dieses Überstrapazieren des Glücks aus Gier nennt man „Push your Luck“. So weit, so eingängig, und doch ist „Die Quacksalber ...“ alles andere als ein Glücksspiel. Das liegt an all den kleinen Stellschrauben, die Warsch eingebaut hat. Zunächst sind die Chips einen bis vier Punkte wert; das entspricht den Feldern, die man mit ihnen auf der Zählleiste voranschreiten darf. Je weiter man kommt, desto besser: Zahlen auf dem nächsten Feld geben an, wie viele Siegpunkte man bekommt und für wie viel Geld man neue Zutaten kauft. Dann haben die Zutaten unterschiedliche Funktionen, die in sogenannten „Zutaten-Büchern“ (kleinen Papptafeln) festgehalten sind. Vier Versionen gibt es jeweils. Da dürfen mal die fiesen Knallerbsen entsorgt werden, mal gibt es Zusatzpunkte, wenn man sie zieht. Über neun Runden geht das Spiel, in denen man den Inhalt seines Beutels nach und nach optimiert. Wahrsagekarten, von denen eine zu Beginn jedes Zugs aufgedeckt wird, beugen die Regeln. Dann gibt es einen Bonuswürfel für den jeweils Führenden, Rattenschwänze, die Hintenliegende aufschließen lassen, Rubine für Sonderaktionen ...

Was taugt es? Warsch hat aus vielen bunten Zutaten ein Spiel gebraut, das in sich völlig stimmig ist und das wegen der Vielzahl an Optionen oberhalb des klassischen Familienspiels liegt, dabei aber sehr flott und sehr fröhlich daherkommt. ★★★★★

Wolfgang Warsch: „Die Quacksalber von Quedlinburg“. Schmidt, für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren, etwa 35 Euro.

Für Kinder

Was ist das? „SOS Dino“ ist eines der besten Kinderspiele des Jahrgangs, ein Urzeit-Abenteuer, in dem die Kinder vier kleine Dinos vor gefährlicher Lava retten müssen. Leider gibt es ein paar Abzüge in der B-Note.

Wie spielt es sich? Der Spielplan zeigt eine malerische Landschaft. In der Mitte stehen die Mini-Dinos, in den Ecken Berge, mittendrin vier Vulkane, die ausbrechen. Also ab ins Gebirge. Wir haben es hier mit einem Legespiel zu tun. Wer dran ist, zieht eines der enthaltenen Plättchen aus dem Beutel. Dieses zeigt im Normalfall einen Teil des Lavastroms, eine farbliche Markierung, die es einem Vulkan zuordnet, und Schritt-Symbole, die zeigen, wie weit man eine oder zwei der Figuren bewegen kann. Ziel ist es natürlich, die Plättchen so abzulegen, dass die Dinos rechtzeitig flüchten können.

Was taugt es? Hier bekommen Kinder ein tolles Komplettpaket: Geschichte und Spiel sind spannend, die Grafik ist entzückend, die kunterbunten Spielfiguren sind es nicht minder. Und auch die Aufbauten – Berge, Vulkane und Hindernisse – machen was her. ★★★★★ Leider sind sie aus Pappe, passen zusammengesteckt nicht in die Schachtel und müssen jedes Mal auf- und abgebaut werden. Darunter leiden sie schon nach wenigen Partien erheblich. Endergebnis: ★★★★★

Ludovic Maublanc und Théo Rivière: „SOS Dino“. Loki (Vertrieb über Hutter Trade), für einen bis vier Spieler ab sieben Jahren, etwa 27 Euro.

Für das Heimkino

Los ging es wohl mit „Blade“, weiter mit „Twilight“, „True Blood“, „Teen Wolf“ und so weiter: Plötzlich waren Vampire, Werwölfe und andere Spukgestalten in Film und Fernsehen sexy, aufregend, heldenhaft – doch seinen Ursprung hat alles in einer Spielewelt, den Rollenspielen aus der „World of Darkness“ vom Verlag White Wolf. Eine gleichnamige Dokumentation (Alive, ab 16) zeichnet nun die Geschichte nach. Die beginnt 1991 mit „Vampire: Die Maskerade“ von Mark Rein-Hagen. Das Rollenspiel traf den Zeitgeist, wurde zu einem popkulturellen Phänomen und zog Spiele wie „Werwolf: Die Apokalypse“ und „Magus: Die Erleuchtung“ nach sich, bis Mitte der nuller Jahre die Blase platzte. Regisseur Giles Anderson erzählt in seinem spannenden und klugen Film ein Stück Spiel-, Kultur- und auch Mediengeschichte nach. ★★★★★

Stefan Gohlisch