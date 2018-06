Kultur Disney-Realverfilmung - Kleiner Elefant, große Ohren: Der erste „Dumbo“-Trailer ist da Star-Besetzung und hohe Animationskunst: Regisseur Tim Burton bringt den Disney-Klassiker „Dumbo“ in der ersten Realverfilmung zurück in die Kinos. Nun gibt es einen ersten Trailer vom kleinen Elefanten mit den riesigen Ohren.

„Dumbo” kommt als Realverfilmung in die Kinos Quelle: © 2018 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.