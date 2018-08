Hannover

Der Bildhauer bei der Arbeit. Ganz ruhig, ohne jede Theatralik schreitet Roman Signer an fünf Fässern entlang, die in der Kestnergesellschaft aufgereiht sind, darin Kegel aus Sand. Zweimal schießt er jedes hinein und hinterlässt Spuren. „Ja, jetzt ist fertig“, sagt der 80-Jährige mit Schweizer Einschlag in der Stimme. Fertig ist nun die Ausstellung „Neue Arbeiten“ in der Kestnergesellschaft, die am 23. August eröffnet wird und bis 4. November andauert. Und um ihn herum wuseln Direktion und Kuratorinnen, Schreiber, Fotografen und auch zwei Kamerateams. Ein Bild, das nicht einer gewissen Komik entbehrt.

Es dürfte ihm gefallen. Denn der „Altmeister“, so Kestner-Direktorin Christina Végh, holte nicht nur die Skulptur vom Sockel und fand die Kunst in den immer gleichen Alltagsgegenständen, in Fässern und Spazierstöcken, Sand und Ballonen. Er versah sie auch mit einer gehörigen Portion Humor. Auf der Expo 2000 ließ der Documenta-Teilnehmer von 2008 eine rote Fahne unter dem Hermesturm kreisen (wenn die Technik mitspielte), bei den Kunstfestspielen zeigte er 2010 Arbeiten wie „Der schwebende Stuhl“ und „Hubschrauber mit Kajak“.

Aus den Jahren 2013 bis 2018 stammen die nun gezeigten Werke. Zwei Rauminstallationen sind für Hannover erstellt worden. Es ist eine Sammlung scheinbar banaler Gegenstände: Hier ruht ein Kajak auf Fässern, als wolle es gleich losrollen, dort, im „Runden Raum“, hinterließ ein Fahrradreifen mit Sprühdose daran seine Spuren. Anderswo dreht ein automatischer Rasenmäher seine Runden. Manchmal trifft er eine Glocke, die mitten in seinem Areal hängt. Meistens trifft er sie nicht. Ein Spazierstock hat, an einem Ballon hängend und von einem Ventilator angetrieben, eine weitere Spur gezogen. Nun ruht er still.

„Man stutzt, man lacht, und dann kommt ein Moment der Befreiung des Denkens“, sagt Végh. Denn so banal die Gegenstände sind, derer sich Signer bedient, so groß sind die Themen. Es geht um Naturgewalten wie den Wind, um Kraft und Energie und immer wieder den Faktor Zeit, auch in den Videodokumentation vergangener und vergänglicher Arbeiten.

Da rasen Fässer, ausgelöst durch Sprengungen, von einem Hausdach und verformen sich zu seltsamen skulpturalen Formen. Da rast ein Digicopter mit Nebelwerfer durch einen Wald und hinterlässt eine Skulptur aus blauem Rauch, die der Wind längst verweht hat. Und da sieht man den Künstler vor einer blanken Leinwand in der Natur, den Pinsel schon gezückt – doch erst als er zuckt, weil hinter ihm eine Sprengladung hochgeht, macht er buchstäblich einen Punkt.

Man kann die Vergänglichkeit und die Müßigkeit des Seins nur mit Humor nehmen. Eine Arbeit besteht aus einem Regenschirm, die Klipp, klapp, so witzig und poetisch kann die Ahnung von der Vergeblichkeit sein. Oder lässt seine Zuschauer auf Auslegeware die „Milchstrasse“ durchschreiten, ein Hohlweg aus Spanplatten und Fotografien der Sterne. Die Bilder stammen aus dem Jahr 1927. Das Licht, das die fotografierten Sterne entsandten, ist eh viel älter.

Bei der Vorabbesichtung fallen dann auch die ganz großen Schlagwörter. So ist bei der eingangs erwähnten Arbeit die Rede vom Sand als „flüssigem Festkörper“, in dem mit der Luft ein anderer Aggregatzustand Spuren hinterlässt. „Es ist keine Performance, sondern eine Aktion; die Aktion kommt nicht aus dem Theatralischen. Sie ist Teil der Skulptur“, sagt Végh und fügt hinzu: „Man könnte sagen, das ist Kuratorensprech, aber der Unterschied ist wichtig.“ Signer hört zu, spricht wenig und lächelt sanft. Auch das kann man mit Humor nehmen.

Außerdem ...

Parallel zu der großen Roman-Signer-Ausstellung zeigt die Kestnergesellschaft unter dem Titel „Teil 1: Best Friends“ in und an der Claussenhalle Arbeiten von Nevin Aladağ – Teil zwei folgt an selbem Ort vom 1. Dezember bis 10. Februar. Aladağ, 1972 in der Türkei geboren, in Stuttgart aufgewachsen und in Berlin lebend, hinterfragt in ihren Fotografien und einer Videoarbeiten eigene und fremde Vorurteile, legt einer Schauspielerin Volkes Stimme in der Mund und dokumentiert in gewitzten Bildern die Konformität des Nonkonformistischen.

Von Stefan Gohlisch