Die Kunst und das Handwerk wieder verbinden, Synergien erzeugen, neue Wege beschreiten – das Bauhaus feiert in diesem Jahr den 100. Geburtstag. Es steht für eine Zeit, in der sich Kunst in der Weimarer Republik frei entfalten konnte. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums zeigt das Museum August Kestner ab dem 23. Mai die Ausstellung „ Ausdruckstanz und Bauhausbühne“.

„Das Bauhaus wird meistens assoziiert mit Flachdachbauten und weißen Fassaden“, sagt Ausstellungsmacher Hubertus Adam. „Mit dieser Ausstellung wollen wir andere Aspekte zeigen: die Bauhausbühne als experimentelles Labor.“ Die Ausstellung zeugt von wechselwirkenden Beeinflussungen zwischen Ausdruckstanz und Bauhaustanzstilen.

Gerade nach dem Umzug des Bauhauses von Weimar nach Dessau im Jahr 1925 bot die neue Bühne viel Platz für tänzerische Neukompositionen. Die Studenten experimentierten mit Wechselwirkungen zwischen Raum, Körper, Bewegung, Form, Licht, Farbe und Ton. Der Tanz wurde nicht individuell verstanden – die Tänzer waren vielmehr Teil eines Kollektivs, angelehnt an das vom Maschinenzeitalter ausgehenden Menschenbild.

Das Museum zeigt ab Mai dazu zahlreiche Bild- und Textdokumente sowie Filmmaterial und Kostümrekonstruktionen. Der Hauptteil der Ausstellungsstücke wird vom Bauhaus in Dessau gestellt. Zusätzlich haben Besucher die Möglichkeit, selber einmal Bewegungen im Raum auf einer interaktiven Bühne zu erleben.

Darüber hinaus thematisiert die Ausstellung auch lokale Aspekte: So spielt die gebürtige Hannoveranerin Mary Wigman, eine der bekanntesten Vertreterinnen des Ausdruckstanzes, eine zentrale Rolle. Ebenso wie Yvonne Georgi, die jahrelang als Ballettmeisterin an den Städtischen Bühnen Hannover wirkte. Zudem wird das Verhältnis von Kurt Schwitters zum Bauhaus beleuchtet. Die Ausstellung läuft vom 23. Mai bis zum 29. September.

Die laufenden Ausstellungen

Aktuell gibt es noch drei laufende Ausstellung im Museum August Kestner: „Prachtstücke. Kunst und Kultur der Barockzeit“ zeigt Gegenstände wie Medaillen, Waffen, Schmuck, Möbel und Gewebe und wurde bis zum 7. April verlängert. „Von Krösus bis Karl – Weltgeschichte in Münzen“ läuft noch bis zum 28. April. Und bis zum 16. Juni zeigt das Museum „Spuren der NS-Verfolgung“ und geht dabei der Herkunft und dem Verbleib von Raubkunst auf den Grund.

Ab 01. Oktober wird umgebaut

Das Gerüst am Gebäude deutet bereits darauf hin: Das Museum August Kestner wird in den kommenden Jahren umfangreich saniert werden. Ab dem 1. Oktober bleiben die Türen daher vorübergehend bis Ende des Jahres geschlossen.

Der Grund sind Brandschutzmaßnahmen und Vorbereitungen für den Umbau, der dann 2020 starten soll. Dann wird das Museum für deutlich längere Zeit geschlossen sein und einer grundlegenden Sanierung unterzogen. Unter anderem sollen die Klimatisierung und die Decken erneuert werden.

Kommende Veranstaltungen in 2019

Rund um den normalen Betrieb bietet das Museum etliche Veranstaltungen an: Los geht es am 27. Januar mit einem Liederabend mit den Klängen von Olivier Messiaens „Chants de Terre et de Ciel“. Dazu gibt es beispielsweise am 24. Februar ein großes Kinderfest. Und auch das Kunsthandwerk ist wieder dabei: Neben der Jahresausstellung am 28. und 29. September präsentieren sich am 5. und 6. April vier Betriebe im Rahmen der Europäischen Tage des Kunsthandwerks.

Von Janik Marx