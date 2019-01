Hannover

Ja, es sei ihm eine Ehre gewesen, sagt Gerd Kespohl: „Der Jazz-Club ist zwar klein, aber oho – nämlich weltberühmt.“ Also hat er schnell zugesagt. Als nämlich die Anfrage kam, ob er, der langjährige und frisch verrentete Programmmacher des Pavillon, fortan nicht die Konzerte im Club auf dem Lindener Bderg buchen möchte.

Das war es dann also endgültig mit dem ganz ruhigen Ruhestand. Vergangenes Jahr hatte sich Kespohl von seinen alten Aufgaben im Pavillon verabschiedet, wollte sich fortan nur noch um das von ihm miterfundene Weltbeat-Festival Masala und das Fest der Kulturen kümmern, ein wenig beratend tätig sein und ansonsten viel reisen.

Daraus wird erst einmal nichts. Im September kam die Anfrage, seine Zusage erfolgte rasch – „und inzwischen habe ich eigentlich schon das Programm für das erste Halbjahr fertig“. Nicolas Sempff, der nach dem Tod des Jazz-Club-Gründers Mike Gehrke das Buchen der Konzerte dort übernommen hatte, wollte nach 15 Jahren aufhören. Da rief Club-Vorstand Uwe Thedsen bei Kespohl an. „Ich habe ihn gefragt: Warum nehmt ihr so einen alten Sack?“, erinnert sich der 66-Jährige: „Aber offenbar war ihnen Kontinuität und Erfahrung wichtig.“

Und Kespohl hat Erfahrung: Auch in den Pavillon buchte er in seinen gut 25 Jahren Tätigkeit dort immer wieder Größen des Jazz wie Jan Garbarek oder Al Di Meola. In den Pionierzeiten des Privatradiosenders ffn war er dort Jazzredakteur. „Ich musste nur erst einmal umdenken“, sagt er. Der Große Saal des Pavillons braucht etwa 600 Besucher – der gemütliche Jazz-Club ist mit 120 Gästen voll.

Jetzt ist es ihm erst einmal wichtig, die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Kempff fortzusetzen. Ein Beispiel dafür war der traditionele Auftritt des Knut Richter Swingtett zum Jahresanfang. Aber auch neue musikalische Farben sollen eine Rolle spielen, wenn zum Beispiel der kubanische Pianist Ramón Valle, Reggae-Jazzerin Yolanda Brown und Ex-Blumentopf-DJ Sepalot in den Club kommen.

Kespohl will es ein wenig ruhiger angehen lassen, wird die Bands nicht auch noch bei ihren Auftritten betreuen. „Aber ich werde ziemlich oft da sein“, sagt er: „In meinem Terminkalender steht jeden Abend etwas.“jazz-club.de

Von Stefan Gohlisch