Hannover

Ein Dauerbrenner und zwei aus unterschiedlichen Gründen eher rare Kaliber: Es war fraglos eine abwechslungsreiche Mischung, die rund 1800 Kuppelsaal-Besucher von der Academy of St. Martin in the Fields aufgetischt bekamen. Violinist Joshua Bell leitete das Starensemble in wechselnder Manier.

Vor seinen Mitstreitern agierte er beim Auftakt mit Edgar Meyers „Ouvertüre für Violine und Orchester“. Man ist geneigt, das 2017 uraufgeführte Werk mit der gefährlichen Vokabel „interessant“ zu beschreiben: Selbst wenn eine Ouvertüre nicht zwangsläufig eine monolithische Einheit bilden muss, ist doch so etwas wie ein nachvollziehbarer innerer Zusammenhang wünschenswert. Der wurde hier aber zwischen Einflüssen von Jazz, Neuer Musik und Bluegrass-Gefiedel nicht recht deutlich, obgleich die Academy mit bekannt hoher Klangkultur aufwartete.

Die sollte anschließend noch deutlicher hörbar werden. Seine C-Dur-Symphonie schrieb Georges Bizet im zarten Alter von 17 – eine Aufführung zu Lebzeiten war dem jung verstorbenen Komponisten nicht beschieden. Heute noch taucht das Werk eher sporadisch in den Konzertprogrammen auf, was etwas unverständlich erscheint: Mögen auch die Motive nicht vor Tiefsinn strotzen, liegen doch einiger Elan und viel Charme vor allem in den ersten beiden Sätzen. Dafür muss die Symphonie allerdings auch so schlank und volltönend zugleich interpretiert werden, wie das hier geschah, nun mit Bell am Konzertmeister-Pult.

Der begab sich nach der Pause wieder in den Frontbereich, um Tschaikowskys berühmtes Violinkonzert zu spielen. Auf bewährte Art: Technische Höchstschwierigkeiten weiß Bell mit einer speziellen Leichtigkeit zu meistern und dabei eine gewisse Intimität zu schaffen, in der Aufdringlichkeit keinen Platz hat – auch gegenüber dem Orchester vermied der Geiger jegliches Platzhirsch-Gebaren.. Sein Umgang mit Dynamik und Phrasierung überzeugte, in Sachen pointierter Intonation aber schien durchaus noch ein wenig Luft nach oben, so dass man darüber streiten kann, ob die verbreiteten Ovationen im Stehen letztlich angemessen waren. Sie fanden ein Ende, als etwas abrupt das Saallicht eingeschaltet wurde – eine Zugabe wäre allerdings nach einem solchen Brocken auch kontraproduktiv gewesen.

Von Jörg Worat