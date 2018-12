Chicago

Jeff Tweedys Stimme ist rau, voller Furchen, manche Worte brechen ihm mitten entzwei. Oft blickt er grimmig von der Bühne wie Harvey Keitel in „Bad Lieutenant“. Und ebenso oft singt er dazu auch Düsteres. Und wenns auch manchmal süß ins Ohr sickert, so ist dieser akustische Tweedy-Honig doch nicht selten bitter im Nachgeschmack.

Vor seiner Zeit mit der Band Wilco war Tweedy bei Uncle Tupelo gewesen, der Vorreiterband eines Countryrock ohne Falschheit. Wilco kamen danach, waren reicher im Sound: Country, Beach Boys, Beatles, Punk, Prog- und Krautrock und noch viel mehr. Alles furchtbar intensiv. Und Wilco brachten darunter traumhaft schöne Langsamkeiten, von denen jede Einzelne locker mit den besten Eagles-Balladen konkurrieren konnte. Wobei ihr Auftritt bar jeder Pose war, ihr Sound ohne Lack.

Wilco ist nicht etwa aufgelöst, Tweedy plant Neues mit seiner Band

Nein, Tweedy hat Wilco nicht etwa aufgelöst. Im Gegenteil, er plant demnächst sogar Neues mit seinen Mannen. Die Vergangenheitsform wird nur deshalb benutzt, weil der 51-Jährige aus Chicago (geboren in Belleville, Illinois) gerade eben sein erstes richtiges Soloalbum veröffentlicht hat. „Warm“ heißt es, und ist auch irgendwie so. Das Albumcover zeigt ihn mit Brille, Bart und langen Haaren. Ein Rockzottel, der die Arme hochgerissen hat wie Rocky Balboa nach dem gewonnenen Revanchekampf gegen Clubber Lang.

„Warm“ weilt zu Beginn in den musikalisch wärmlichen Gefilden, von denen aus Wilco sich einst aufmachten, die ganze Pop- und Rockmusik auszukundschaften. „Some Birds“ heißt ein folkig geschrammelter Song mit elektrifizierter Byrds-Gitarre im hinteren Drittel, der auch gut auf „Summer Teeth“ gepasst hätte, auf dieses Sommeralbum, dessen Texte Biss hatten und das man 1999 nicht mehr aus dem CD-Player ließ.

Tweedy erzählt vom Leben, das Zähne hat

„Don’t forget“ ist dann wie ein Stück Countryrock aus den Siebzigern, wobei Tweedy nicht sülzt, nicht nach dem perfekten Arrangement sucht, nicht über Desperados und zu viel Tequila heult. Er erzählt vom Leben, das Zähne hat, das einen traurigkaut und manchmal auch totbeißt. „Lass dich nicht von ihm umbringen“, singt er denn auch. Guter Tipp. Und damit’s nicht ganz finster wird, rät er dann noch: „Vergiss auch das Zähneputzen nicht, sonst kriegst du so ein komisches Lächeln, mit dem du mich nicht anzulächeln brauchst.“ Wird gemacht, Jeff!

Später wird Tweedy wagemutiger, ein wenig spiegelt das die Zeiten der experimentelleren Wilco-Alben „Yankee Hotel Foxtrot“ und „A Ghost is Born“. „From Far Away“ klingt, als wärs vom „White Album“ der Beatles gefallen. Es ist, als wolle Tweedy alle Stationen seiner Karriere noch einmal in neuen Songs durchmessen, nur nicht ganz so extrem.

Bis er dann zum Ende hin im akustischen Titelsong augenzwinkernd bekennt, wie ein Dachziegel zu sein – „warm, wenn die Sonne untergegangen ist.“ Das ist eine gute Voraussetzung für ein trautes Familienleben mit Ehefrau Sue und den Söhnen Samuel und Spencer.

„Ich denke, dass Ruhm ein Missverständnis ist“, singt Tweedy

Das Lied „How Hard it is for a Desert to Die“ ist weltmüde. Die Instrumente schleppen sich über die Runden, als hingen Säcke an ihnen, der Sänger singt wie man sich Singen im Schlaf vorstellt mit einem Mund voller schwerer Träume: „Ich denke, dass Ruhm ein Missverständnis ist“, kommt sein Murmeln an unser Ohr.

Und darüber würden wir gern mehr wissen. Tweedys Autobiografie ist auch erschienen (auf Englisch), da steht vielleicht was dazu drin. „Let’s Go (So We Can Get Back)“ heißt das Buch – wir werden es umgehend lesen. Und danach vielleicht noch auf ein, zwei Konzerte warten: Bei Tweedy ist es so: Ist er schlecht drauf, brennt der Abend immer noch, gehts ihm gut, vergisst man ihn nie.

Jeff Tweedy: „Warm“ (Rykodisc/Warner)

Von Matthias Halbig / RND