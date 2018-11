Rom

Opernhaft und melodramatisch – so war sein Erzählstil oft. Zu seinen bekanntesten Werken des italienischen Regisseurs Bernardo Bertolucci gehören „Der große Irrtum“, „Der letzte Tango in Paris“ oder „Der letzte Kaiser“. Jetzt ist der „Großmeister des italienischen Kinos“ in Rom gestorben. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Tageszeitung „Repubblica“.

Von RND