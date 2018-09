Geschichtstourismus liegt voll im Trend: Reisende fahren in historische Altstädte, besuchen urtümliche Alpendörfer und unberührte Landschaften. Doch wie authentisch und unverfälscht sind all diese Sehenswürdigkeiten der Vergangenheit wirklich? Und was suchen Touristen auf Reisen in die Geschichte?