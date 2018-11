Hannover

In Chile bauen sie gerade einen riesigen Laserpointer. Um damit das All zu erforschen. Wissenschaftler glauben, dass Außerirdische möglicherweise auf Laserstrahlen reagieren könnten.

Andere Wissenschaftler untersuchen, ob das wirklich gut wäre, wenn Außerirdische auf irgendwas reagieren, was Menschen tun. Stephen Hawking sagte: Finger weg! Und Stephen Hawking hatte häufig recht.

Denn Außerirdische könnten auch einfach Vollidioten ohne Manieren sein, die weder Gerechtigkeitssinn kennen noch gendermäßig auf dem Stand sind. All-Prolls, die auf Menschenrechte pfeifen, das Reißverschlusssystem bei verengten Fahrbahnen missachten und zum Rauchen nicht nach draußen gehen.

Raumschiffe ohne TÜV

Oder nervige Laberköppe, die Zeugen Centauris, die immer zur falschen Zeit klingeln, vor der Tür mit allen Armen herumfuchteln und völlig ignorieren, wenn das Kind schreit. Die im Bus so tun, als ob sie das Schild „Nicht mit dem Fahrer sprechen“ übersehen hätten.

Sollen wir die wirklich suchen? Als ob wir es auf der Erde mit der Fremdenfreundlichkeit hätten! Vielleicht ist es aber auch umgekehrt. Wir sprechen bei Aliens immer von anderen intelligenten Lebensformen. Was voraussetzt, dass wir auch intelligent sind.

Aber vielleicht sind wir strohdoof. Und die Außerirdischen kochen uns in jeder Beziehung ab. Verkaufen uns Raumschiffe ohne TÜV und Smart-Planet-Technologien, die schon eine Galaxie weiter nirgends mehr WLAN finden oder wie das da dann heißt.

Stephen Hawking hat gewarnt

Vielleicht sind es Lebensformen, die so einen Laserpointer wie in Chile noch vor dem Frühstück bauen. Die unsere neue Datenschutzverordnung verstehen. Und Baseball, obwohl sie keine Amerikaner sind.

Die ihren Kindern Markus Söder und sein Raumfahrtprogramm zum Spielen mitbringen. Die Donald Trump und Kim Jong Un sehen und denken: Alter, und dafür sind wir jetzt so weit geflogen?

Vielleicht wird eine wirklich intelligente Spezies bei so viel irdischer Gesamtdoofheit sauer, kolonialisiert den Planeten, versklavt die Menschen und lässt sie in riesigen Fabriken Smarthome-Glühbirnen erstellen, die auf Klatschen reagieren. Stephen Hawking hat gewarnt. Finger weg! Wenigstens E.T. hätte ihm widersprochen.

Von Uwe Janssen