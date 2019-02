Hannover

Seit eineinhalb Jahren trifft sich im Ballhof regelmäßig das Yalla-Ensemble, bei dem Zugewanderte verschiedene Theaterformen entwickeln. Nun feiert das Stück „In-Out-Side“ Premiere. Dramaturgin Rania Mleihi (36) erklärt, worum es geht.

Was ist „In-Out-Side“?

Zunächst einmal ist es der nächste Schritt in der Entwicklung des „Yalla“-Ensembles. Wir – eine künstlerische Leitung aus vier Personen, also Saham Elgaban, Roula Thoubian, Alshafei Abby und ich – machen mit dem Ensemble eine Inszenierung. Saham kommt aus dem Irak, wir drei anderen aus Syrien. Es wird ein poetischer Abend, sehr intensiv. Ich habe den Text geschrieben, habe die Geschichten der Ensemblemitglieder gesammelt, erzähle auch meine eigene. Darum heißt es im Untertitel auch „Eine kollektive Autobiografie“.

Weil diese Biografien beispielhaft sind?

Wir Menschen teilen sowieso eine gemeinsame Geschichte: Wir werden geboren, wachsen auf, leben. Nur die Perspektiven sind andere. Darum haben wir versucht, universelle Themen zu finden, Kochen zum Beispiel, Heimat, Sprache oder Liebe. Das sind universelle Konzepte. Ich möchte kein Spiel zeigen. Dieser Abend ist nicht die Wahrheit, auch nicht Illusion; er ist eine Mischung aus Traum, Fantasie und Realität.

Wie viele Menschen stehen auf der Bühne?

Es sind zehn Leute, von 16 bis 35 Jahre alt, aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel auch eine Frau aus Australien und eine aus Singapur, Deutsche natürlich auch. Wir haben ein Casting gemacht, mit der Vorgabe: Wir laden Menschen ein, die vor drei Jahren nach Hannover gezogen sind, ob wegen einer Flucht, der Arbeit oder des Studiums. Und wir haben sie gebeten, ein Objekt mitzubringen, bei dem sie sich sicher fühlen, wenn sie es bei sich haben, das sie an ihre Heimat erinnert. Es geht um Ehrlichkeit. Ein Gefühl, das wir alle haben, ist: Es fehlt uns eine echte Verbindung zueinander, manchmal auch zu sich selbst. Normalerweise behalten wir unsere Zweifel und Ängste für uns. Mir war darum eine große Offenheit im Probenprozess wichtig. Die Kulturen miteinander zu teilen, ist der Schritt, einen anderen Menschen wirklich kennen zu lernen.

Sich dem Ensemble gegenüber zu öffnen, ist eine Sache. Das auch gegenüber einem Publikum zu tun, noch eine ganz andere ...

Genau. Um dahin zu kommen, braucht es Zeit. Jetzt genießen sie es, und wir merken, wir haben so viel gemeinsam. Wir sind einander sehr nahe gekommen. ich glaube, ich habe mein Ziel jetzt schon erreicht. Diese Parellelität von Innen und Außen ist jedenfalls meine künstlerische Welt.

Weil das Ihr persönlicher Stil ist? Oder hat es etwas mit der Kultur zu tun, aus der Sie kommen?

Ich glaube, es ist eher mein eigener Stil. Auch privat: Ich möchte immer, dass es echt ist.

Gibt es große Unterschiede zwischen den Theatertraditionen?

Eigentlich nicht, nicht mehr. Die Spielweisen unterscheiden sich; das tun sie in jedem Land. Aber die Themen und Texte sind die selben. Wir haben auch Shakespeare und Molière, Goethe und Schiller gespielt. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich noch in Damaskus gearbeitet habe, war unser modernes Theater in den 70er hängen geblieben, bei Brecht. Erst 2005/2006, als Theatermacher, die als Stipendiaten nach Europa gegangen waren, zurückkamen, hat sich das geändert.

Wie blicken Sie dem Abend entgegen?

Entspannt. Neulich hat mich eine Schauspielerin zur Seite genommen: „Wir haben nur noch zwei Wochen. Warum bist du nicht gestresst?“ Und sie hatte Recht: Ich war und bin nicht gestresst: Wir haben diesen Raum, wir haben dieses Stück, wir haben uns selbst. Und wenn Probleme tauchen, tauchen auch Lösungen auf. Ich habe das Glück, diese neue Generation kennenzulernen. Wenn 80 Prozent der jungen Leute so sind wie die, sind wir safe.

Wie meinen Sie das?

Sie sind sehr engagiert, politisch und sozial. Ich habe neulich ein Gespräch von zwei syrischen Jungs in der Bahn mitgehört. Der eine sagte: „Meiner Meinung nach ...“ Und der andere: „Aber ich denke, es wäre besser ...“ Dieses „ich denke“ oder „Meiner Meinung nach“ hat bei uns in Syrien keinen Raum. Da geht es immer nur: „Du musst so sein. Du musst das und das machen.“ Diese Kinder haben jetzt eine Zukunft. Sie haben eine Chance, etwas Neues zu erleben und zu lernen.

Sie haben viel über Gemeinsamkeiten gesprochen. Was ist denn elementar menschlich?

Liebe. Das ist, was uns fehlt und was uns rettet. Ich glaube, jemand, der liebt und geliebt wird, wird niemals etwas schlimmes machen. Ich glaube, all den Diktatoren und Kriegstreibern fehlt die Liebe. Und wenn die Liebe da ist, haben wir alles.

Nun naht der Intendanzwechsel. Würden Sie noch gerne weiterarbeiten mit diesem Ensemble?

Natürlich. Man träumt immer davon, dass so ein Projekt wächst. Wir hatten den Anfang und den ersten Schritt. Falls es auch unter der neuen Intendantin weitergeht, wäre das eine große Freude für mich. So sollte es sein, unabhängig von den beteiligten Personen. Ich habe ein ähnliches Projekt an den Münchner Kammerspielen begonnen. Das gibt es immer noch. Das ist auch mein Baby – ich setze überall Kinder in die Welt (lacht).

„In-Out-Side“: ab 22. Februar im Ballhof Zwei.

Von Stefan Gohlisch