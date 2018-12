Hannover

So schnell kann es kommen: Im Theater am Aegi geht es anfangs zu wie in einem Taubenschlag, doch mit dem Erlöschen des Lichts wird es schlagartig mucksmäuschenstill, und das bei so gut wie ausverkauftem Haus. Gut, einem Kind in den vorderen Reihen ist es zu Beginn der allerersten Bilder des „Dschungelbuchs“ wohl zu gruselig – es wird hinausgetragen. Und manch einem Erwachsenen stellen sich insbesondere in der ersten Viertelstunde die Nackenhaare auf, weil die Technik versagt – es knarzt und knackt. Manchmal gibt es auch gar keinen Ton, wenn sich Mogli ( Susanne Bahrmann) am Kopf kratzt. Was sehr oft passiert.

Irgendwann läuft sie aber die Geschichte um das Menschenkind, das von Wölfen großgezogen wurde und im Dschungel aufwuchs. Da ist Baghira ( Bastian Kohn), der Panther, den es inbesondere ärgert, wenn er „Baggi“ genannt wird. Was Balu (Helge van Hove), der gemütliche Bär, und der fiese Tiger Shir Khan ( Benjamin Hauschild) natürlich häufig tun.

Jener Baggi, Beschützer und Mentor von Mogli, tanzt und singt sich durch das Stück – immer darauf bedacht, seinen Schützling vor den Klauen Shir Khans zu bewahren. Alle Lieder und das Buch dieser Aufführung des Itzehoers Theaters Lichtermeer stammen aus der Feder des Theaterautors Timo Riegelsberger.

Zackig, fesselnd und kurzweilig geht es durch den zweiten Teil. Faszinierend sind Handpuppen wie Schlange Kaa, ganz toll geführt von Jana Koch, und die hilfsbereiten Geier: ein wirklich gelungenes Zusammenspiel mit den tiergewordenen Menschen im imposanten Dschungel-Bühnenbild.

Zu lernen gibt es auch etwas: Immer wieder peppt ein Satz wie „Eines Tages wirst Du herausfinden, was deine Stärken sind“ das Selbstbewusstsein der jungen Zuschauer auf. Die sich dann glücklich noch im Foyer ein Autogramm der Darsteller abholen.

Von Mirjana Cvjetkovic